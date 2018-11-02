美中貿易戰可望緩解 歐股走揚 泛歐 Stoxx 600觸及逾三週高點

美國總統川普和中國國家主席習近平，日前透過電話，溝通貿易問題；市場樂觀期待，貿易戰可望緩解，今 (2) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度觸及逾 3 週高點。

台北時間週五下午 5 點 10 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.91 %，德國 DAX 指數上漲 1.16%，法國 CAC 40 指數上漲 1.19%，英國 FTSE 指數上漲 0.73%。

稍早，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 1.2%，觸及 10 月 10 日以來高點。

對貿易敏感的汽車類股，表現亮眼；其中，福斯 (Volkswagen)、戴姆勒 (Daimler)，早盤分別上漲 3.6% 與 2.8%。

川普昨日於推特發文稱，他和習近平通了電話，雙方針對貿易、北韓等議題，進行了「非常好」的對話。

陸媒報導則指出，習近平說，他和川普對於中美關係穩定發展、擴大雙方經貿合作，都有良好願望，「我們要努力，把願望變現實。」

川普和習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會上會面，據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議，因此已要求內閣成員，起草相關條款。

上述消息，使美中貿易戰緩解可能大增，亞股聞訊走揚。

週五上證綜指收漲 2.70%，深證成指收漲 3.96%；南韓 Kospi 指數上漲 3.53%，日經 225 指數上漲 2.56%；台股收漲 61.85 點 (0.43)，至 9906.59 點。