孫正義的內憂外患：軟銀行動業務IPO遇阻 願景基金募資受沙烏地阿拉伯「拖累」

據媒體報導，日本國內可能爆發的價格戰正威脅着軟銀行動業務的獨立 IPO 計劃，孫正義努力將軟銀打造成全球科技公司投資者的願景也正受到影響。

在日本國內，軟銀旗下的日本無線營運業務——軟銀行動（SoftBank Mobile）面臨的強勁競爭對手包括行動營運商 NTT Docomo 和 KDDI。此前，日本政府認為國內營運商收取費用太高從而對營運商施加壓力，NTT Docomo 隨後宣布，將從 2019 年 4 月起將手機計劃的價格最多下調 40%。

軟銀表示，考慮到競爭環境和消費者需求，軟銀一直在研究價格計劃。有分析師預計稱，軟銀和 KDDI 也將大幅降價。因市場擔心價格戰可能對公司的利潤有影響，軟銀股價昨日在東京跌 8%，而 NTT Docomo 和 KDDI 的股下跌 15% 左右。

孫正義此前希望將軟銀行動業務獨立 IPO，讓投資者在行動業務和投資業務間好做出選擇。

據媒體今年 8 月份的報導稱，軟銀當前正考慮以約 900 億美元的估值讓軟銀行動進行 IPO，軟銀行動擬在 IPO 中募資 300 億美元。軟銀行動最快將於今年第第四季在東京證券交易所掛牌。同時，軟銀希望能夠獲得比 NTT Docomo、KDDI 更高的本益比。

若募資成功，該募資額將創全球企業 IPO 募資新紀錄。但據彭博報導， 在今年上市的公司原本對估值都有很高的期望值，但最後發現投資者並不買帳。軟銀能否募集到心裡的預想金額也很難說。

時隔 3 個月，針對軟銀提出的將行動業務單獨 IPO 的計劃，日本股票策略師 Amir Anvarzadeh 評價說，分拆計劃現在可能「岌岌可危」，如果行動業務部分真的獨立上市，股價可能並不理想，行動業務的「氣氛正在變暗」。軟銀昨日拒絕就其 IPO 計劃置評。

「第二隻願景基金」難產？

軟銀雄心勃勃地拆分行動業務的計劃現在不被看好，孫正義募集「第二隻願景基金」的計劃似乎也不順利。

2016 年 10 月，孫正義宣布成立軟銀願景基金，目標是重塑全球科技業版圖。首期基金達 1000 億美元規模，出資者包括沙烏地阿拉伯阿拉伯主權投資基金 Public Investment Fund（PIF）、阿布扎比主權基金 Mubadala、軟銀集團、蘋果公司、富士康和高通等。其中，PIF 就曾給予其 450 億美元的首輪投資額。

孫正義於 2017 年在沙烏地阿拉伯首都利雅得的一次活動中表示，願景基金的投資回報在前 5 個月已經達到了 20%。今年 4 月至 6 月，軟銀公司的 2 季度營業利潤為 7150 億日元，高於去年同期的 4790 億日元。其中，願景基金在第二季的利潤為 2400 億日元，更是軟銀整體業務的重要貢獻者。

孫正義曾不止一次的提到將啟動更多隻願景基金的募集。今年 9 月份，據彭博報導，孫正義計劃每 2 到 3 年募集成立一隻 1000 億美元規模的新基金，並每年向初創企業投資約 500 億美元。

僅過了 1 個月（今年 10 月），媒體就報導稱，PIF 已計劃向日本軟銀集團的第二隻「願景基金」（SoftBank Vision Fund）投資 450 億美元，而未來的投資額還會不斷提升。薩勒曼還曾表示，對軟銀的下一個願景基金進行重大投資也將有助於 PIF 增加其資產。雖然這些資產已經超過 3000 億美元，但他寄希望於 2020 年實現 6000 億美元的宏偉目標。

對孫正義和軟銀來說，本來可以成為一件美事的投資因沙烏地阿拉伯籍記者卡舒吉遇害而變得不那麼明朗。因為 PIF 的主席是沙烏地阿拉伯阿拉伯王儲穆罕默德 · 本 · 薩勒曼，據媒體曝光的資訊顯示，沙烏地阿拉伯王儲可能是謀殺案的幕後主使。

孫正義今年曾稱沙烏地阿拉伯王儲是偉大的投資者，此時卻也不得不避嫌。據媒體報導，孫正義在利雅得與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼會面，但未出席被稱為「沙漠達沃斯」的投資大會——「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）大會。

最終，願景基金將受到沙烏地阿拉伯王儲怎樣的影響尚不可知，但卡舒吉事件已經對軟銀產生影響。自他失蹤以來，軟銀股價在之後三周內累跌了約 20%。