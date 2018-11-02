歐股盤前─美中貿易戰可望緩解 歐洲Stoxx 50期指上漲1.6%

美國總統川普和中國國家主席習近平，日前透過電話，針對貿易問題，進行溝通，貿易戰出現緩解曙光，提振市場情緒；今 (2) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指上漲 1.60%。

台北時間週五下午 3 點 19 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 1.60%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 1.37%，德國 DAX 指數期貨上漲 1.67%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 1.39%。

瑞士礦業巨頭嘉能可 (Glencore)、奧地利第一儲蓄銀行 (Erste Group)，週五都將公布財報。

川普昨日於推特發文稱，他和習近平通了電話，雙方針對貿易、北韓等議題，進行了「非常好」的對話。

陸媒報導則指出，習近平說，他和川普對於中美關係穩定發展、擴大雙方經貿合作，都有良好願望，「我們要努力，把願望變現實。」

川普和習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會上會面，據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議，因此已要求內閣成員，起草相關條款。

上述消息，使美中貿易戰緩解可能大增，亞股聞訊走揚。

截至發稿，上證綜指上漲 2.70%，深證成指上漲 3.96%；南韓 Kospi 指數上漲 3.53%，日經 225 指數上漲 2.56%；台股收漲 61.85 點 (0.43)，至 9906.59 點。