川習通話 離岸人民幣急升逼近6.91 一天收復七道關卡

昨 (1) 晚中美領導人習近平與川普通話消息傳出後，帶動人民幣強勢反彈，離岸人民幣狂拉，到淩晨一度逼近 6.91 關卡，一天之內收復七道關卡。分析師表示，這很可能是人民銀行在離岸市場順勢而為，引導人民幣匯率反彈，刻意拉開與 7 這道關卡的距離。

昨晚 11 點，新華社公佈消息指習近平 1 日和川普通電話，川普希望能在 11 月底 G20 的會議上雙方再度會議，就一些重大問題進行深入探討。川普隨後也在推特上表示，剛剛與習近平進行非常順利的對話，討論很多內容，重點是中美貿易，雙方將在阿根廷 G20 峰會期間繼續討論這些議題。

眼看中美關係有所轉機，人民幣匯率上演驚天大反轉，夜盤在岸與離岸人民幣匯率急速拉升，在岸人民幣最高來到 6.9225，離岸人民幣漲幅更是驚人，最高來到 6.9121，在短短一天之內漲幅接近 700 點，逼近 6.91 關卡。

離岸人民幣一天內收復七道關卡 (圖自新浪財經)

在岸人民幣昨晚最高來到 6.9225(圖自新浪財經)

再看新華富時 A50 期貨行情走勢，同樣上演直線飆升，大漲 386.5 點，漲幅高達 3.46%。美股方面，中概股同樣全線飆漲，唯品會、蔚來、拼多多、趣店、愛奇異等 12 只個股漲幅超過 10%。

《券商中國》報導，人民幣匯率這回得以從前一天跌到創十年新低，到上演絕地大反攻。外匯交易員表示，從離岸外匯市場的情況看，人行可能也通過大行在港分支機構對離岸人民幣匯率「助推」一把，引導人民幣反彈。

人民幣反彈三大原因

不過，草船借箭也需要靠「東風」，昨晚人民幣匯率急速反轉和以下三大原因有關：

首先，美元指數同期走弱，昨晚美元指數下降 0.85% 至 96.27，降至 6 日來低點，且美元指數開始走低與在岸人民幣反彈的時間點較為吻合。

再來，昨晚川習通話，代表中美貿易摩擦稍見轉機，大為提振人民幣匯率。

最後，交易員分析，人行很可能透過大行在香港的分支機構在離岸匯市做多人民幣，推動人民幣匯率快速走強。

人民幣上演罕見的大反彈，從 6.98 一路漲至 6.91，在短期內緩解了破 7 風險，這對本週五的行情會是很正面的影響。