〈每日外資外匯觀點〉法農信貸：美元正複製2006年走勢、歐元年底前受限義大利風險

美國諮商會消費者信心指數攀升至 18 年來新高，受此激勵，ICE 美元指數周二突破 97 後，周三早盤進一步上漲至 97.05，創下 2017 年 6 月 30 日以來新高。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國消費者信心指數攀高，美元多頭備受鼓舞，西聯商務解決方案高級市場分析師 Joe Manimbo 表示，美國經濟基本面強勁，表明美國經濟最能抵禦貿易戰，同時也讓美國聯準會有望在今年底及明年再次升息。

北歐聯合銀行首席分析師 Niels Christensen 指出，美國經濟數據強勁，加上貿易戰的不確定性、股市回升以及歐洲數據不佳，使得美元獲得支撐，歐元則受到打壓。

紐約 Jefferies 匯市總經理 Brad Bechtel 表示，銀行和其他機構需要調整美元計價的資產負債表，美元年底融資需求增加，過去三年的歷史經驗顯示，美元在第四季將會獲得支撐。

法農信貸：美元正複製 2006 年走勢

不過，法國農業信貸則認為美元、美國利率和美債殖利率正在複製 2006 年的走勢，由於美債期限溢價仍將進一步正常化，美國金融情況將持續收緊，聯準會升息的立場將面臨難題。

而且美國通膨預期穩定，未來幾個季度經濟成長相對溫和下，預期收緊的金融狀況將會導致美國經濟更為疲軟，恐怕不利於美元長期走勢。

此外，從趨平的美債殖利率曲線來看，預示著聯準會緊縮周期結束，同時美元也將展開新一波的下跌。

花旗：歐元年底前受限義大利風險

花旗銀行預期，今年底前，歐元兌美元將受限於義大利預算案風險，上漲不易。

高盛也認為，義大利風險逐步發酵將持續成為歐元上漲的阻力；日前公布的歐元區 10 月 PMI 數據疲軟，主要受到暫時性因素的拖累，儘管成長動能不足但並非衰退的表現，歐元若有強勁數據支撐，將可望走穩。

荷蘭國際集團 (ING) 從技術面來，歐元兌美元的日線圖顯示，趨勢線在 1.1485 附近形成壓力，目前匯價在 1.1415 附近盤整，若進一步跌破 1.1301，拋售潮恐怕將進一步湧現。