政策又轉彎？安倍表示若經濟受衝擊 將不硬升消費稅

日本首相安倍晉三週五 (2) 表示，若經濟狀況惡化，可能重新思考明年 10 月強制提升消費稅的決策，這代表著，視情況所需，他不排除第三次延緩調升消費稅的可能性。

日本國會在 2012 年 8 月通過上調銷售稅的提案，當時計畫在 2014 年 4 月將稅率從 5% 提升至 8%，並在 2015 年 10 月將稅率進一步上調至 10%。

然而，在 2014 年調升消費稅之後，日本經濟陷入衰退，安倍因此決定暫緩 2015 年調升銷售稅的決策，並在 2016 年再度延緩，因他擔憂如英國脫歐公投等全球風險，可能破壞日本經濟。

歷經兩次延緩後，安倍於 10 月 15 日宣布，從 2019 年 10 月起，消費稅稅率將從現行的 8% 調升至 10%，展現其調升稅率的決心，以維持福利體系的可持續性。他同時承諾，將透過耐久財減稅等措施，減緩消費稅提升所帶來的影響。

但安倍的堅定立場似乎開始有所動搖，他 2 日向國會表示，「我們的基本立場是將繼續進行銷售稅提升政策。但是，太過於堅守此立場，無論如何都要提高稅率是錯誤的。」

安倍指出他將致力於明年上調銷售稅，但如果經濟遭受如同 2008 年雷曼兄弟破產規模的衝擊，例如全球經濟危機或是巨大的天災，則這樣的決定可能會改變。若安倍內閣決定要延緩消費稅提升，需要將議案提交國會並尋求通過。

日本央行於 31 日召開貨幣政策會議，在隨後發布的經濟前景報告中指出，明年調升消費稅可能會帶來負面影響，經濟擴張速度預期將放緩。