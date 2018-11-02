選前川普加強「反移民」宣傳 Fed鮑爾：減少移民可能傷害經濟

美國期中選舉將至，總統川普近日加強反移民政策宣傳，稱這是放任犯罪者及「警察殺手」進入國內，而引發爭議。美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在移民議題上，顯然又與總統看法不同調。

據《彭博》報導，鮑爾在對民主黨議員 Catherine Cortez Masto 的書面答詢中表示，減少移民可能會傷害經濟。

鮑爾的同僚，明尼蘇達 Fed 總裁 Neel Kashkari 來自移民家庭，妻子來自菲律賓，Kashkari 在媒體發表的文章中說，移民接近是美國經濟的「免費午餐」。Cortez Masto 詢問鮑爾，是否同意這樣的看法。

鮑爾這封 8 月份回覆給議員的信函中表示，移民占每年人口成長的一半，而且直接影響勞動力增長。

從經濟增長的角度來看，移民減少會導致人口成長率下降，因此，在其他條件相同下，這會讓經濟成長趨勢變慢。不過鮑爾強調，移民政策是由國會及政府決定的。

鮑爾的態度凸顯美國政府在經濟政策的一些矛盾，一方面透過財政政策刺激成長及投資，但是貿易戰及移民政策，可能不利於經濟。

隨著期中選舉日逼近，川普已經將移民政策視為重大議題，不僅表明要廢除「出生公民權」，對於南部邊境的移民車隊，則將派兵攔截拒絕。