抗議公司包庇高管性侵 谷歌員工全球「示威」

屋漏偏逢連夜雨，各大網路、科技公司的日子現在很不好過。谷歌前有歐盟 50 億美元天價罰款，現在後院也起火了，成為矽谷最新一家因為處理性侵案件不當，而遭到嚴厲抨擊的科技公司。

英國《金融時報》報導稱，周四谷歌員工舉行全球「示威」，抗議公司在高管性侵案件中處事不公，包庇涉案高管。此前，儘管谷歌發現針對兩名涉嫌性侵男性高管的指控是可信的，並將他們辭退，但是給予兩人巨額薪資補償，引起谷歌員工的強烈不滿。

性侵事件越來越頻繁地出現在公眾的視野中，也正成為引爆谷歌員工不滿情緒的導火索。報導稱，從愛爾蘭都柏林到新加坡辦事處的員工和承包商們表示，谷歌提供的工作環境不平等，在涉及性侵和薪酬不平等事件中的處理也不透明，存在性別和種族歧視。

周四這起抗議谷歌員工抗議事件的專門社交帳戶上概述了五項具體訴求：

在騷擾和歧視案件中，終止強制仲裁；

承諾終止薪資和機會不平等；

公開披露一份性騷擾透明報告；

建立一個明確、統一和全球包容的程序，可以安全而匿名地報告性行為不端；

增設員工代表，以便和 CEO 和董事會直接溝通和提建議，並提升谷歌首席多元化執行官的位階。

10 月 25 日，《紐約時報》報導稱，谷歌包庇前高管「安卓之父」Andy Rubin 性侵案件，時任谷歌首席執行官 Larry Page 在證據確鑿的情況下要求 Andy Rubin 離職，但谷歌不但沒有直接開除 Andy Rubin（不用付毀約金），並為其支付了 9000 美元的離職補償。

谷歌很快對《紐約時報》的報導作出回應。

當天，谷歌首席執行官 Sundar Pichai 在一封公司郵件中表示，該公司在過去兩年時間裡已因性騷擾問題解僱了 48 名職員，其中有 13 人是「高級經理及以上」級別的職員，而所有這些職員在遭到解聘時都沒有拿到離職金。

谷歌新推出了一些工具，可供員工匿名舉報性騷擾或性犯罪事件，但可實施性究竟幾何，仍是未知數。