美國 10 月 ISM 製造業指數降至 57.7  創6個月新低

美國供應管理協會 (ISM) 週四 (1 日) 公布美國 ISM 製造業指數為 57.7，遜於市場預期的 59，跌至 6 個月低點，其中新訂單指數已降至 2017 年 4 月以來的最低水平。

ISM 表示，美國 10 月 ISM 製造業指數從 9 月的 59.8 下降 2.1% 至 57.7。Refinitiv 經濟學家之前預計 10 月 ISM 製造業指數將達 59。新訂單指數為 57.4%，較 9 月的 61.8% 下降 4.4%。

美國 10 月 ISM 製造業指數降至 57.7。(圖：T radingeconomics )

當讀數高於 50 代表製造業正處於擴張狀態，反之若低於 50，則意味著該產業正陷入萎縮，而 10 月份數據顯示美國製造業已連續第 26 個月呈現擴張狀態。

ISM 主席 Timothy R. Fiore 在新聞稿中寫道：「需求依然強勁，新訂單指數自 2017 年 4 月以來首次放緩至 60% 以下，客戶端存貨指數處於低檔但仍在改善中，未交貨訂單指數保持穩定。」

Timothy Fiore 還提到：「消費減弱，生產和聘僱指標持續擴大，但與 9 月相比，處於較低的水平。」

ISM 製造業指數意味美國本身經濟狀況，並透露全球外需的景氣，內容包括新訂單、生產、供應商交貨、價格、出口、存貨、未交貨訂單、客戶端存貨、聘僱、原物料輸入等 10 項指標。