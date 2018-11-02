美股盤中─川普說與習貿易會談進行順利 道瓊上漲逾200點

時序進入 11 月，美國股市週四中場上漲。川普總統談話顯示中美貿易關係可望有所進展，為股市利多。

台北時間 00:07

道瓊工業平均指數上漲 206.73 點或 0.82% 至 25322.49。

Nasdaq 指數上漲 81.18 點或 1.11% 至 7387.08。

S&P 500 指數上漲 19.90 點或 0.74% 至 2732.06。

川普週四發布推文說，他與中國國家主席習近平已就貿易問題，進行了漫長又良好的對話。他還說，已安排二人在即將舉行的 G20 高峰會上進行會晤。

Cigna 與 DowDuPont 等公司公布財報強勁，亦有助推升股市。

美國股市於 10 月走勢震盪，但 10 月最後二交易日，股市表現強勁，道瓊大漲逾 650 點。

分析師說，週一急速的跌勢後，S&P 500 在 2600 點之上，獲得良好支撑。

但儘管近來上漲，道瓊於 10 月仍下跌 5.1%，創 2016 年 1 月以來最大單月跌幅。S&P 500 市值於 10 月大減 1.91 兆美元，跌勢散布於各類股。10 月亦為 S&P 500 指數自 2011 年 9 月以來，表現最差月份。

上個月，美國股市下跌，利空包括擔憂升息，中美貿易緊張，及憂心企業獲利成長可能減緩。

分析師說，股市尚未撥雲見日。氣氛的改變超過基本面的改變。投資人可能忽略了面臨的風險，現在情況如履薄冰。

DowDuPont 與 Cigna 公布獲利優於預期，拉抬了股市氣氛。DowDuPont 股價上漲 6.7%，Cigna 股價上漲逾 2%。

經濟數據方面，美國今日公布上週初次申請失業金人數下降至 21.4 萬人，持續領取失業金總人數仍處於 1973 年以來低點。

週五，美國將公布 10 月就業報告，為市場所重視。