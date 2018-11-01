貿易保護主義氛圍蔓延 滙豐：8成亞洲企業有信心在貿易環境中求勝

全球貿易保護主義烽火蔓延，根據滙豐集團對全球企業調查顯示，亞洲企業對貿易環境感到樂觀，但也有部分零星亞洲地區對於貿易保護主義看法悲觀，為抵消保護主義的影響，許多亞洲企業開始將注意力轉向其他市場。



調查顯示，77% 的亞洲企業對貿易抱持積極的態度，與全球企業 (78%) 大致相同，整體來說，80% 的亞洲企業有信心在當前的貿易環境中致勝。



滙豐集團今 (1) 日發表《環球貿易及商業信心調查報告》對全球 34 個市場、超過 8500 家企業進行調查，評估企業主對貿易活動和業務成長的想法和期待。



調查結果顯示，印度、孟加拉、泰國和越南是全球得分最高的國家，每 10 家企業中有超過 9 家對貿易前景抱持樂觀態度，其中，馬來西亞的企業與鄰近市場看法相近，在排行榜上名列前茅，當地 10 家企業中有超過 9 家表示在當前的貿易環境中持有高度的成功潛力。

儘管南亞和東南亞的企業正在消除對保護主義的擔憂，但東亞的情況卻不那麼樂觀，原因在於這些國家嚴重依賴對中美兩國的貿易，隨著貿易爭端延燒，讓這些國家面臨兩難局面。

滙豐集團工商金融業務亞太區主管戴子華 (Stuart Tait) 表示，亞洲企業雖然受到宏觀經濟的鼓舞，但也對地緣政治感到擔憂，整體而言企業的態度是積極的，但也同時發出信號，對保護主義感到非常擔憂。



戴子華指出，儘管部分亞洲市場近期情緒受到市場波動和地緣政治壓力影響，但其實亞洲地區持續增加的中產階級及其日益成長的消費水準，將在未來數年內推動該地區的經濟增長。