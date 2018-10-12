亞洲銀行家頒獎 一銀、滙豐深耕專業領域受肯定

《亞洲銀行家》今 (12) 日舉行頒獎典禮，其中第一銀行獲得「臺灣最佳雲應用大獎」，滙豐銀行則獲頒「台灣最佳財富管理業務 (大眾富裕)」獎項。

《亞洲銀行家》表示，第一銀行在金融科技應用不斷地自我突破與創新，包括引進 Beacon(微定位) 技術，且將新零售的核心觀念導入整合線上與線下服務，將網站相關資料、數位瀏覽資訊及客戶於營業單位的行為數據化，以實踐「虛實整合」結合「大數據分析」。

此外，在即時資料處理部分，主辦單位表示，有別於傳統相對靜態的資料分析模式，一銀將「時間」視為大數據分析中的重要變數，當客戶行為有新變化時，將即時提供對客戶最佳的行銷方案。此新服務模式除協助一銀拓展金融服務應用版圖，在眾多銀行競爭中脫穎而出。

展望未來，第一銀行表示，將持續專注數位化與行動化，並將持續引領數位金融服務的創新，除擴大深耕大數據分析及 AI 應用領域外，更將以「客戶」為中心的分析行銷模式與應用策略，創新多元金融應用，提供超出客戶預期更創新、更智慧的服務與體驗。

滙豐 (台灣) 商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，除了照顧富裕客層的需求，滙豐台灣更進一步鎖定擁有資產超過新台幣 3,000 萬元的高淨值客戶，提供相關理財服務。

葉清玉認為，多數高淨值客戶期待客製化的財管服務，且認同新科技能帶動金融服務的速度與便利性，加上部分客戶於多國生活，滙豐卓越理財在全球的綿密網絡、環球服務與持續投資於科技的策略，切合高淨值客戶的理財需求。

《亞洲銀行家》雜誌創辦於 1996 年，其獎項的評選和運作建立在公平、中立的基礎之上，由亞洲銀行家國際研究團隊和評審團歷經 3 至 4 個月，對國際範圍內超過 160 家金融機構提交的參選材料進行評估調查和訪談，最終評定並選出得獎者。

