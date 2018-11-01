美國股市已經反彈 說明10月跌勢健康而且正常

經歷了可怕的 10 月跌勢後，美國股市於 11 月可望上漲。

週三，道瓊上漲 241 點，或 1%。Nasdaq 收高 2%，S&P 500 亦上漲了 1%。

BMO 資本市場公司分析師貝爾斯基 (Brian Belski) 週三說，經歷了本月的回檔走勢後，預期股市將恢復正常。

貝爾斯基形容 10 月股市的跌勢 " 非常正常而且健康。」

「我們不願見到投資人虧損，但却需要去除一些嬌縱自滿的心態，」他說。

美國股市 10 月的走勢極為震盪。由於企業獲利成長減緩，擔憂 Fed 進一步升息，且有中美貿易戰加劇的威脅，科技股受到重創。

然而根據貝爾斯基指出，企業獲利下降的擔憂，似嫌過度。

他說：「每個人都擔憂企業獲利，却沒有充份的理由，」

3M 與 Caterpillar 等工業公司獲利疲弱，的確於上週壓低了股市，但週三收盤已見反彈。

「我們認為這只是長期多頭市場中，正常的回檔整理，」貝爾斯基說。

現在是投資美國股市的時候了，他繼續說道。在信用危機後，投資人太過保守，也是一種風險，他說。

「美國企業是全球最強勢的企業，獲利成長持續不斷，」貝爾斯基說。「買進美國股票已有其必要，我們準備堅守續抱。」