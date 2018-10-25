大漲大跌間 美國股市充斥悲觀與樂觀

華爾街週三重挫，將 Nasdaq 指數跌入了空頭領域，還清除了 2018 年道瓊與 S&P 500 指數的漲幅。週四，是否逢低買進，讓投資人陷入了兩難。

Pension 合夥公司研究主管畢雷洛 (Charlie Bilello) 說，在下跌的股市中，決定進出場，驚慌是最糟糕的反應。此時的決議應是非情緒性的，是對明確的策略，目標的改變，風險的承受程度與持股的期間，做出回應。

他強調，過去 20 年，每次 S&P 500 大跌後，不久便再度創新高點。

然而，部落格分析師薛德拉 (Mike Mish Shedlock) 則說，這波跌勢才剛開始，不排除出現 "失落的十年" 的可能性。他預期，未來五至十年，S&P 500 可能下跌至 1400 點。

他指出，儘管 10 月下跌，S&P 500 指數今年仍少有下跌。根據週期性調整的本益比而言，現在的股市較網路泡沫榮景時，更為高估。

在 Sitka 資本管理公司擔任顧問的薛德拉說：「目前的股市，很難找到價格低估的類股。」

他認為一波金融危機即將來臨，利空包括義大利預算問題，債券泡沫，加徵關稅，英國脫歐，退休金問題，房市問題與中美貿易戰。

但避險基金經理人卡斯 (Doug Kass) 則說，在近來的跌勢後，他嗅到了機會。

他說：「近來投資人的心態由洋洋自得，轉變成了恐懼與驚慌，也創造出了新的進場點，」