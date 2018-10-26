美國股市回檔 創造出2016年11月以來最佳買進機會

本週結束前，投資人又遭遇一波重大壓力。

週四，美國股市終於站穩了腳步。然而，亞馬遜與 Alphabet 公布第三季財報不佳，又搞砸了週五的走勢。

AJ Bell 公司投資主管莫爾德 (Russ Mould) 告訴客戶說：「科技股助使美國股市於 2018 年創新高點，在本財報季裡，科技股的表現極可能依舊會主導投資人的氣氛。」

目前，在美國股市裡，空頭甚囂塵上。但富國投資機構總裁柯朗克 (Darrel Cronk) 說，這是買進跌深股票的最好時機。

「我們相信這不是多頭市場週期的結束，我們現在有意動用現金，於未來幾日及幾週，分批進行投資，」柯朗克在週四提供給客戶的報告中說。「目前的情況可能創造出自 2016 年 11 月大選以來最佳進場時機。」

投資人必須正視現實，輕鬆獲利的日子 -- 低波動率及高於平均的報酬率 -- 已經結束。他說：「我們相信，波動率上升，是市場的健康表現。」

柯朗克指出，股市仍在重新反應經濟下滑的利空，包括企業獲利成長減少，升息的延遲衝擊，及 15 個高點的美元。

他敦促投資人短期內，密切注意重要關卡，週五交易中，S&P 50 支撑在 2630 至 2650，若跌破，主要支撑將在 2 月低點 2532。

下週，美國將公布就業報告與更多企業財財報，包括蘋果，股市可能會趁機測試這些關卡。