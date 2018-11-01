KPMG：台灣今年前3季IPO企業家數年增3成 集中高科技、生醫與機械

安侯建業 (KPMG) 表示，截至今年第 3 季止，台灣共有 42 家新掛牌 (IPO) 的上市櫃企業，較去年同期增加 32%，其中有 3 成為高科技 (29%)、生技醫療 (20%) 與機械工業 (15%)。

KPMG 今 (1) 日發布 2018 年第 3 季全球創業投資趨勢報告，統計至第 3 季止，在投資規模不斷擴增推升下，全球創投總投資金額達 1,833 億美元，超過去年全年總額的 1,710 億美元，創下 2010 年統計以來新高。

觀察第 3 季投資金額，亞洲地區創投總投資金額為 176 億美元，相較第 2 季的 379.9 億美元減少，但因第 2 季有螞蟻金服 140 億美元的鉅額投資案，如果扣除螞蟻金服的鉅額交易，第 3 季總投資額並未大幅衰退。

從投資件數來看，全球第 3 季投資件數僅 391 筆較第 2 季減少 32%，其中種子輪階段的投資件數到了第 3 季只剩下 84 筆，較上季減少 51.4%。

相較之下，台灣從 2015 年到 2018 年 8 月間，有高達 71% 的企業在早期階段就獲得企業投資，KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓分析，此一情形應與政府近年來積極推動產業創新投資有關。



根據據台經院發佈的「台灣新創企業獲投資料」研究報告，台灣新創企業今年前八月共有 58 筆投資交易案件，金額達 3.35 億美元 (約新台幣 103 億元)，如果扣除去年 Gogoro C 輪 3 億美元的鉅額投資案，今年前 8 月台灣新創投資金額已經超越去年水準。