離岸人民幣今一度大漲近200點 高盛：6個月內人行可能放手破7

人民幣今 (1) 日再現明顯波動，離岸人民幣一早貶破 6.98 大關，不過之後大幅拉升，甚至收復 6.97 關卡，大漲近 200 點。儘管今天盤中人民幣持續走高，不過高盛最新預估指出，中國官方未來六個月內很可能放手讓人民幣跌破 7 這個關鍵心理關卡。

今天一早 8:04 左右，離岸人民幣兌美元短線下挫 50 點，跌破 6.98，最低來到 6.9804，不過之後一路拉升，更收復 6.97 關卡，最高來到 6.9626，反彈近 200 點。在岸人民幣同樣收復 6.97 關卡，最高來到 6.9614，向 6.96 關口逼近。

儘管人民幣今天盤中大舉拉升，不過高盛指出，中國官員未來六個月內可能會讓人民幣跌至 7 字頭的關鍵水位，而不會大舉干預。

高盛資深中國經濟學家鄧敏強指出，雖然人行可能以更強有力的中間價來引導市場情緒，但不太可能像三年前在人民幣重貶後一樣，大量拋售美元，來捍衛人民幣匯率。

他表示，目前資本外流仍然受到限制，人民幣觸及 7 的條件比過去「更成熟」。鄧敏強更指出，從經濟理由來觀察也可看到讓人民幣走弱的理由，尤其在未來幾個月內，人民幣匯率跌到 7 只是時間早晚問題。

此外，中國官方很可能放棄干預的另一個原因，在於人民幣比過去更加自由化，這些工具將來只會適度使用，中國官員一直努力讓人民幣更市場導向。

鄧敏強表示，受人民幣持續疲軟影響，中國資本外流情況從 9 月起可能開始提高，認為未來六個月人民幣匯率目標價約在 7.1 左右，更預期中國官方會更積極利用資本管制處理資金外流壓力。