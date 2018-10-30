若「川習會」沒進展 分析師：人民幣恐貶破7

根據《彭博社》報導，美中貿易戰疑慮升溫，今 (30) 日人民幣兌美元續貶，直逼 7 元大關；分析師認為，若「川習會」無法改善兩國關係，人民幣恐貶破 7。

台北時間週二下午 4 點 19 分，Investing.com 數據顯示，美元兌人民幣漲 0.02%，至 6.9634。

美元兌人民幣走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍早，人民幣兌美元一度下跌 0.15%，至 6.9724，觸及 2008 年 5 月以來新低。

過去 6 個月以來，人民幣累計重貶約 9%，對於何時貶破 7，各方看法不一。

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 駐新加坡外匯策略師 Gao Qi 表示，在美國總統川普和中國國家主席習近平會面前，人民幣不會貶破 7；但若「川習會」無法改善兩國關係，「貶破 7，將是無法避免的。」

川普和習近平預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；據悉，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加徵關稅。

美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

若美國對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅，其規模將達 2570 億美元。

假如美國這一輪關稅加碼措施成真，等同對所有中國輸美商品加稅。