〈區塊鏈大應用〉區塊鏈ConsenSys收購美國行星資源公司

據報導，區塊鏈軟體技術公司 ConsenSys 宣布收購美國行星資源公司 Planetary Resources，不過 ConsenSys 並未透露更多具體的收購細節。

Planetary Resources 成立於 2009 年，前身為 Arkyd Astronautics，從事小行星資源的勘探、開采和精煉工作。據報導，該公司擁有 30 多名投資者並籌集了超過 5000 萬美元的投資，在過去六個月中已將兩顆衛星送入軌道。

ConsenSys 是一家以太坊為基礎的區塊鏈公司，收購 Planetary Resources，為 ConsenSys 生態系統帶來了「深太空能力」。

在此次收購後，Planetary Resources 的總裁兼執行長 Chris Lewicki 和諮詢師 Brian Israel 加入了 ConsenSys。在創立公司之前，Lewicki 受僱於美國 NASA 的噴氣推進實驗室，擔任勇氣號和機遇號火星探測器以及鳳凰號火星探測器的飛航總監。

ConsenSys 創始人 Joe Lubin 表示：「將深太空能力帶入 ConsenSys 系統反映了我們對以太坊通過自動信任和保證執行來幫助人類創造新的社會規則系統的潛力，也反映了我們對宇宙開發民主化且去中心化的信念，期望團結我們的物種並解鎖尚未開發的人類潛能。」

Planetary Resources 執行長 Chris Lewicki 則表示：「為我們團隊的非凡成就感到自豪，並感謝公司過去的支持者。展望未來，Planetary Resources 將繼續開展工作，將人類的經濟影響範圍擴展到太陽系。」

他也補充道：「在近十年的時間裡，Planetary Resources 同時開創了技術、商業、法律和政策，並使太空資源更接近人類的掌握。」

另一方面，在今年 7 月份，ConsenSys 也與中國雄安新區簽署了一份瞭解備忘錄 (MoU)，將區塊鏈技術引入「智慧城市」。向雄安地區提供區區塊鏈和軟體解決方案，期望建立為新一代智慧城市與領先的區塊鏈創新中心。