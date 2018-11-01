【鐘國忠專欄】您站在台股多空哪方?!

全球股市 10 月大跌，接下來該怎麼面對後勢?

(一) 恐怖的 10 月行情

10 月份終於過去了! 因為台股上市指數單月大跌 1204 點，跌幅高達 10.94%，而上櫃指數更是大跌 19.75 點，跌幅也有 14.79%，而先前出現單月大跌千點的時間分別是 2008/9(-1326 點)、2007/11(-1124 點) 與 2008/6(-1095 點)，換言之，對於近 10 年才進入台股的投資人而言，這也是首度出現單月大跌的震撼教育!

對於出現單月大跌千餘點之後，投資人您要站在哪方來面對未來走勢? 對多方而言，因為先前已大跌 1 千多點且又有 Q3 財報與選舉行情，因此可望有機會走一波跌深反彈行情。而對空方而言，單月出現大跌千餘點本來就不常見，加上台股指數又跌破萬點，因此也表示市場對未來景氣已產生疑慮，且目前大盤走勢又是空方排列，因此行情並不能樂觀看待。

(二) 短線有機會走二波上漲行情

然而不管是站在多方或空方的立場，兩方都有理，只是要看投資人從何角度去分析，是偏短線投資? 還是偏長線投資? 但不管如何，最終有個答案它是不變，那就是質優的好公司，其並沒有這困擾，如果投資人不相信，股王或最大權值股等公司，它們也是跟著所有公司歷年來受總經與外在因素而影響，但時間拉長之後，先前股價還能再創新高或處在高檔區 (註: 將過去股息與股票同時還原回去)，因此每次大盤大幅漲跌變化中，其實它也是另一個財富重新分配的開始，但不管如何，就近期而言，台股將有機會走二波的跌深行情，以下是筆者歸納出二大論點供給各位作參考:

1. 第一波 (美國選舉與企業財報) 行情: 近期先反應上漲將以美國期中選舉行情為主，由於期中選舉將在 11/6，因此日前川普也釋出善意，表達將和中國達成很棒的協議，至少也讓全球股市先止穩跌勢而出現跌深反彈行情，另外蘋果財報也將公布，所以台股將跟隨國際股市止穩與蘋果財報的預期而上漲，由於近日買盤已有先預期性上漲，接下來就要看蘋果財報與期中選舉結果如何，而決定下一波台股走勢強弱。

2. 第二波 (台灣選舉與企業財報) 行情: 雖然近日上漲有一部分已在反應 Q3 財報，由於 Q3 財報得在 11/14 前公布，加上 11/24 又馬上要進行選舉，因此當美國行情走完，接下來就輪到以台灣本身為主的走勢，但因為愈到財報公佈日往往上市櫃公司財報表現會較不佳，同時也因愈接近投票日時，部分穩健投資人對選舉結果的不確定性，將可能先適當降低持股比例，所以本波上漲力道恐不及第一波，畢竟第一波是以全球經濟最強的美國為主，因此愈近月中時更要特別留意市場買賣力道。

整體而言，雖然 10 月大幅下跌減弱市場信心，但以仍有不少好公司，其仍能靠著自己的優勢，走出跟大眾的路，如您不無法感受到，您可走出外面走走看看，雖然都說多家店面出租，但也仍有店家常出現人潮排隊的現象，但畢竟這些業績好店家不多，正因為家數不多，才能顯示出其競爭力的強弱，每年股市行情都有高低潮，不妨多利用每次的上漲時，好好檢視手中個股的營運如何而作出持股調整，以因應整體景氣漸降溫的情形。