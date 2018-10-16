【鐘國忠專欄】大跌後的台股操作因應之道

儘管今年最後一波股市多頭上漲行情已結束而出現大跌，但投資人別忘了要持股調整因應，否則又要住長期套房！

(一) 台股今年最後一波作多行情正式結束

縱然下半年台股最偏多時機 9 月中下旬已到，但台股指數卻因觀望者濃，加上又有傳出美軍欲在海峽軍演等因素，也讓市場多頭行情早早上漲到 11100 點附近終告結束，而指數也再度出現失萬點情況；而先前 Q3 大幅買超 1067 億的外資，又在此次買超中，見到現貨虧損，而外資 Q3 的買超金額部位，預計在 10 月中旬將逐漸轉為賣超。由於台股指數已正式跌破年線，也表示台股今年最後一波作多行情已在 10 月初結束，預期外資在接近年底最後二個月中，應該是觀望居多，未來美國 11 月初的選舉後續效應，也將是其未來持股部分調整重要的參考依據，未來台股在外資下半年賣超暫告一段落後，或有機會跌深反彈，但因景氣逐漸降溫，因此年線位置已不易再站上。

(二) 近期 3 大因應之道

由於今年多頭行情已結束，而接下來操作該如何？筆者將歸納出三大做法供給各位作參考：

1. 降低持股比重：既然外資又再度出清 Q3 買超部位 (上市約 1067 億)，也表示未來操作上偏向防禦型為主，其中高風險係數個股更要先減碼，如本次類股強弱度來分析，市場先從中小型的上櫃市場轉弱，而接下來是電子類股，而這也符合一般景氣變化的走勢，高風險係數的族群會因易受景氣轉弱而先受影響，因此投資人可依此順序來調整手中的持股比重，未來可等跌深反彈伺機減碼。

2. 提早因應 Q3 財報效應：10 月與 11 月的月營收將可能是今年度月營收高峰點 (註: 得觀察剛發表蘋果新機的市場反應為何)，但不管發生在何月份，月營收成長力道將因接近年底淡季而趨緩，而 11 月中旬有 Q3 財報發布，預期 Q3 財報應優於 Q2 財報，雖然目前仍有不少公司營運仍在成長，但卻有不少公司今年 Q3 獲利表現遠不如去年同期，營收或許變化不大，但毛利率卻很有可能差異很大，因此近期台股股價大跌中，投資人應該早日自我檢視手中持股營運表現好壞而做調整。相反地，先前過度擔心景氣降溫而影響公司營運表現而股價出現大幅修正後，此時在評價已過低之下，或許有機會出現跌深反彈，或者不用再悲觀賣股，而這將是近一個月市場買股的重心部分。

3. 拉長持股期：可預期因大盤重挫後，加上外資又大幅賣股，台股多方上攻力道將比前更零散，但有些公司長期獲利表現不差，此時個股不易瞬間大漲，因此只能拉長持股期，然而此前提是，這些公司迄今，就營收或獲利方面都要有出現明顯成長為主，此時買盤不強沒關係，日後個股將伺機上漲，而近期最明顯類股便是運輸類股個股。

整體而言，雖然 10 月以來已出現較大賣壓而走弱，但在操作上不代表沒有任何作為，不管是資金部位高者，或者資金部位低者，在台股轉弱之餘，仍得用心來面對國際股市變化，而現階段操作上最重要的一個原則，即保持適當『彈性』來因應