【馮冠華專欄】人民幣急彈、港股ADR急漲，反彈勢持續

11 月 2 日推介 - 南方航空（1055）

1）上日港股市況總結：受惠於 A 股早段上升及人民幣大幅反彈，港股在十一月第一個交易日顯著造好，恆指最多曾升 555 點，最終報收 25416 點，上升 436 點。大市成交按日上升約 12% 至 1189 億，滬深港通總成交按日更大升約 57% 至 127 億，流向轉為淨流入，金額 9.8 億。北向仍為淨流入，金額大升至 84.8 億 (這是歷來第二高，僅次於 2014 年滬港通開通那天）。藍籌股 42 升 8 跌 2 持平。



板塊方面，內房及手機設備股有報復式反彈，澳門博彩股更在差於預期的十月數據公佈後不跌反升，股王騰訊也連續兩天爆升，昨天強勢板塊如軟件、半導體、基建、水泥、風能、汽車、中資劵商、醫藥、教育、物管等亦繼續造好；甚至一些上市時瘋狂，但已積弱多時的公司，如希瑪（3309）、賓仕（1705）及毛記（1716）也大升。相對之下，公用股則較弱。做空方面，佔大市成交再回落至 12.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 29:71，重貨區方面，熊証上移至 25700-25749，牛証則不變在 24500-24549。

簡評：前天及昨天的港股，對壞消息好像有超強的免疫力。前天令人失望的 PMI 沒有為港股帶來任何壓力、昨天 A 股午後回軟但恆指仍能在高位徘徊，若說是較預期為好的財新 PMI 及人民幣大升帶動，也難以解釋澳門博彩股的不跌反升。股票操作在於供求，依筆者的愚見，在 A 股有回穩走勢下，過份超賣的港股和做空徹軍才是這浪反彈的主因。投資者的信心和風險胃納也增強不少，內房股昨天的報復式反彈或也是由此而來。



再看其他指標，做空率再回落，南下資金轉淨流入，北上資金更錄歷史第二高金額，恒指昨天在屠熊後也沒有急回，形勢上看似大好。筆者未能推算過往兩天港股的反彈，從牛熊証最新街貨分佈，繼續反彈誘因仍在，但固執地不信是真正轉勢。執筆時看到川普在推特發文指他和習總剛有良好談話，內容包括貿易及北韓。這是否選舉前的技倆，會否有變面？真的不得而知；且看下星期的美國中期選舉後，情況能否清晰一點；但要注意的是，不排除今天港股會用貿易戰降温借口而再做多。

從最近的走勢而言，政策扶持的板塊應是短線投資對象，這包括中資券商、基建及水泥股。人民幣反彈和油價走弱也應大利內航股。紙業股是另一人民幣反彈的板塊選擇。建議留意南航（1055）及玖紙（2689）。經濟下行影響澳門愽彩股貴賓廳收入的說法，在 A 股回穩下也有機會逆轉。內銀及內險也不應太弱，但內房則仍需小心。手機設備股今天也要留神，蘋果在盤後交易急挫，勢令相關股份受壓。

2）香港政府統計處公布，9 月零售業總銷貨價值臨時估計 366 億元，按年上升 2.4%，遠遜預期升 6.7%。月內，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升 2.2%；超級市場貨品銷貨價值上升 3.6%；藥物及化妝品上升 4.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升 3.4%。

3) 美股上日市況總結：受川普指與習總有良好的對話及杜邦的優良業績帶動，美股三大指數週四再造好，道指上升 265 點或 1.06%，標指及納指也分別上升 1.06% 及 1.75%。美滙指數回落至 96.29，人民幣離岸價急彈逾 500 點子，收復 6.92 水平。十年期債息也回至 3.134%。紐約期油再下挫至 63.57 美元，VIX 下跌約 9% 至 19.34。但要注意收市後公佈業績的蘋果，其 iPhone 銷量低於預期，盤後交易大跌 6.7%。港股 ADR 大升 401 點，相當於恆指 25817 點水平，當中，騰訊 ADR 漲 4.85%，相當於 $291.28。中石化（386）、聯通（762）、港交所（388）及平安（2318）的 ADR 均漲逾 2%。

4）個股訊息：（資料來源 - 信報、蘋果日報）

國浩（53）宣佈，法院會議有超過 35% 獨立股東反對私有化，由於反對票多於一成，私有化失敗。國浩昨停牌前收報 131.5 元，貼近私有化作價。

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