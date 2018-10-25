韓股落熊市！亞股今年市值已蒸發5兆美元

《彭博社》報導，受到美中貿易戰、強勢美元與美股近日遭拋售影響，亞洲主要股市指數暴跌，今年亞洲地區的股市市值已蒸發 4.9 兆美元，預期情況在短期不會改善。

MSCI 亞洲股市指數週四大跌 2.2%，從 1 月 26 日的高峰下跌達 21%，落入熊市。日本東證指數與日經 225 指數皆下跌，中國上綜指數持續陷困境，接近 2014 年 11 月以來的最低水平。

MSCI 亞洲股市指數落入熊市

南韓方面，該國央行 25 日公布第 3 季 GDP 數據，增幅不如預期，使 KOSPI 指數走跌約 2%，從 1 月 29 日的高點下跌 21%。

KOSPI 指數日線走勢圖

造成亞洲股市下跌有諸多原因，如科技股疲弱、美中貿易戰可能導致經濟增長減緩與企業營收下滑，同時，美國聯準會持續升息。但市場參與人士認為，強勢美元為本週影響亞股的主因。

大華銀行的執行董事 Steven Leung 表示，今年美元持續走強，資金不斷回流美國，外資出走亞洲股市與新興市場情況持續加劇，並迫使新興市場央行升息，以捍衛貨幣。



Leung 指出，投資者應該要思考，亞洲市場是否可承受聯準會一年升息 4 碼，有鑑於此隱憂，大華銀行正在降低股票的敞口，並專注於防禦性股票，以及購入一些債券。

MSCI 亞洲股市指數 10 月暴跌 11%，跌幅超過標爾 500 指數和 Stoxx 600 指數，今年全球表現最差的股市大部分來自亞洲。科技股佔該指數約 1/5，若其繼續走弱，亞股投資者可能需承受更多的波動。

野村的亞洲股市研究主管 Jim McCafferty 指出，美股科技股近期面臨動盪，而此波動將無可避免的會蔓延至亞洲供應鏈。