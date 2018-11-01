〈財報〉天災增添成本 保險商AIG掃到颱風尾

保險商美國國際集團 (AIG-US) 雖然最新一季財報小幅虧損，但再保險協議有助於抵銷日本和北美的巨大災難損失。

截至 9 月 30 日的第 3 季度，AIG 財報顯示：

調整後每股純益 EPS 虧損 -0.34 美元，低於分析師平均預期的 0.06 美元。

AIG 本季度淨稅前巨災損失 16 億美元，主要與日本颱風和美國 Florence 颶風有關，這與保險公司在 10 月中旬預測的損失基本一致。美國加州的土石流也導致了部份虧損，Florence 颶風虧損約 28 億美元至 5 億美元。

然而，這些數據遠比分析師預期的要糟，也使 AIG 股價近期大跌約 13%。該股週三盤後交易中下跌 1.07%。

AIG 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

2017 年 5 月上任執行長的 Brian Duperreault 提到將盡快扭轉公司，並在年底前發布利潤。私募股權獲利幫助了 AIG 這季，將其投資凈利潤提升了 1.4%，至 34 億美元。

調整後的一般保險業務稅前虧損收低 72% 至 -8.25 億美元，而承保虧損則從一年前的 -38 億美元收低至 17.3 億美元。

生活和退休保險業務調整後的稅前收入下降 38% 至 7.13 億美元，這是由於許多人壽保險公司在本季度進行的年度審核裡，精算假設的變化所導致。

該公司的綜合成本率從 157.1% 降至 124.4%。低於 100% 的比率意味著保險公司的保費收入高於索賠所支付的金額。

損失率從去年同期的 124.1% 下降至 88.6%。去年美國颶風 Harvey、Irma、和 Maria 造成了相關的 30 億美元稅前巨災損失。