〈每日外資外匯觀點〉ING：高收益誘因下 沒有短期因素可以讓投資人放棄加碼美元

美股大跌再度刺激避險情緒升溫，周一公布的通膨指標核心 PCE 表現符合預期，同時帶動美元上漲，彭博美元即期指數一度來到 2017 年五月以來新高。

布朗兄弟哈里曼銀行 (BBH) 高級副總裁及全球貨幣策略主管錢德勒指出，在過去五周中，ICE 美元指數有四周上漲，在突破 96 關卡後，並逼近 97。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭國際集團 (ING) 匯市策略主管 Chris Turner 表示，目前看來，在高收益的誘因下，似乎沒有什麼短期因素，可以讓投資人放棄加碼美元。

不過，從長期來看，花旗銀行則看跌美元，認為隨著財政刺激的效應逐漸消退，以及龐大的雙赤字規模，美元將受到負面影響，預期未來 3 個月美元指數目標 96.27，未來 6-12 個月跌到 94.17，長期匯價更將跌到 84.85。

美銀美林預估，到了 2019 年中期，10 年期美債殖利率將升至 3.35%，由於美國經濟非常強勁，美國聯準會將照原定規劃在今年 12 月升息，明年則再升息三次；預期美國明年的經濟成長率 2.7%-2.8%；但隨著隨著其他央行開啟動升息，利差縮小下，美元明年將走弱。

FXStreet 分析師 Flavio Tosti 從技術面來看，美元指數目前維持上漲趨勢，位於 200 日均線上方，攻破今年高點 96.99 後，將進一步沿上漲趨勢線看漲至 97.87，亦即 2017 年 6 月 20 日高點。

此外，週一傳出德國總統梅克爾將不會尋求連任執政黨主席，歐元兌美元聞訊下跌，對美元指數來說也是利多消息。