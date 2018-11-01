台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月1日

外資獨鍾台北股匯市，昨（31）日淨匯入近 3 億美元，激勵台股指數收盤大舉反彈逾百點；相較於亞洲貨幣走勢全盤皆墨，新台幣匯率一枝獨秀，終場升值 1.7 分，收在 30.968 元，連三日升值，創近一周新高。

受惠美股反彈激勵，台股昨日上演軋空頭、軋空手的雙軋行情。外資及被動式基金尾盤回補下，權值股台積電、鴻海、統一及台塑四寶尾盤暴量 158 億元，急拉 71 點，收復 5 年線關卡，終場以 9,802.13 點作收，漲幅 2.9％居亞股之冠，成交值放大至 1,320 億元，買盤重新歸隊。

行政院主計總處昨公布今年第三季經濟成長率概估 2.28%，較八月預測減少 0.08 個百分點，主因消費成長不如預期。主計總處官員表示，若第四季維持預測不變，今年全年 GDP（國內生產毛額）成長 2.67%，僅下修 0.02 個百分點，且 GDP 季增年率高於前兩季，顯示國內經濟仍維持成長擴張態勢。



經濟日報

內外資聯手 台股上演雙軋空

貿易站效應 巨大回台擴產

外資匯入百億 台幣成最強亞幣

工商時報

買盤歸隊 雙軋行情啟動

國貿局關切 聯電暫緩與晉華合作

挺自由貿易 CPTPP 年底上路

聯合報

過半成員批准 CPTPP 12/30 生效

公益型以房養老 金管會想再推

三星砍資本支出 晶片榮景告終?

蘋果日報

中國車市步入寒冬「能活下去的… 才有明天」

創 3 個第 1 台積南京廠開幕

美元保單 看清 4 點再買

中國時報

歹年冬… GDP 下探 5 季新低

新公司法上路 大同條款生效

陸政治局會議 提經濟六穩

自由時報

我經商環境全球 13 進步 2 名

跳槽中企工程師 也有回流潮

捧中國廠 郭明錤唱衰台被動元件廠

