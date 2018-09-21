永豐金證券佈局境外平台有成 香港金融服務資產規模兩年增7倍

永豐金 (2890) 旗下永豐金證券積極佈局境外平台有成，設於香港的永豐金金融服務公司提供私募基金從創立到淨值計算完整一條龍式服務，國際專業基金經理人青睞，兩年以來服務的資產規模成長達 7 倍，客戶含蓋香港、新加坡、越南、中國及台灣；永豐金證券總經理江偉源表示，在香港的證券業務包括證券、資產管理及金融服務，是未來公司的重要營運重心。香港金融業為國際投資人進出亞洲地區重要據點，國內主要券商進軍香港的經營模式中，永豐金證券是唯一設立子公司提供基金行政金融服務的公司，江偉源表示，2008 年金融風暴後，香港規管要求增加、客戶查核強化，外部專業基金行政作業服務的需求增加，永豐金證券耕耘私募基金服務，從基金創立顧問、到行銷、行政、淨值計算申報、投資者服務、海外帳戶稅收合規法案、通用報告準則服務，及交易整合與中台支緩，在香港打造完整服務。



永豐金金融服務總經理何賜川指出，避險基金為符合投資者要求，需聘請獨立的基金行政服務，永豐金金融服務設立之初，當時亞洲避險基金規模多為中小型，70%-80% 規模少於五千萬美元，35% 左右規模少於二千萬美元，看準中小型基金市場的服務需求殷切積極投入，兩年來服務管理的資產規模成長超過 7 倍；目前的客戶已擴大到大型基金。