〈永豐金法說〉手續費淨收益成長 累計獲利、市值雙創近3年新高

永豐金 (2890-TW) 今 (13) 日舉行法說會，銀行、證券子公司財富管理手續費淨收益表現優異，再加上處分轉投資收益的挹注，金控前 7 月累計自結稅後純益達 65.03 億元，截至 7 月底市值 1270.7 億元，雙創下近 3 年來新高。

永豐金控總經理朱士廷表示，今 (2018) 年上半年各項業務動能表現良好，穩健均衡發展，推升獲利繼續成長，其中，核心收益方面，第 2 季金控手續費淨收益 25.37 億元，年成長 10.2%，累計上半年手續費淨收益 54.58 億元，年增 16.4%，維持兩位數成長。

而永豐銀上半年財管手續費收入年成長 14.4%，放款手續費收入年成長 10.4%，永豐銀行總經理莊銘福表示，放款主要成長動能來自於法金放款與消金放款的成長。

至於永豐證券部分，證券轉型財富管理成效持續顯現，加上經紀市占率穩定在市場前四大，帶動上半年手續費收入年成長 28.2%，預期今年手續費收入仍可維持穩健成長趨勢。

展望未來，朱士廷指出，在銀行法金與消金放款恢復動能、存放利差改善、利息淨收益增加，以及證券財管業務效益顯現下，金控核心收益將繼續穩定成長。

股利政策部分，永豐金控今年每股配發 0.5 元現金股息、0.2 元股票股利，除權息交易日為 8/15、配發日為 9/19。