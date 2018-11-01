尖牙全掉光！10月股災創歷史 S&P 500損失近2兆美元

儘管週三拉回一些跌幅，但美股今年 10 月股災仍是自金融危機以來最可怕的一個月。

S&P Dow Jones Indices 分析師 Howard Silverblatt 指出，S&P 500 在 10 月就損失了 1.91 兆美元，且損害廣泛遍佈各產業，創下自 2011 年 9 月以來最糟糕的一個月。

Silverblatt 表示，「10 月的震盪創了歷史，這不只能拿來跟 2008 年崩潰相比，與迄今其他快速大跌的經驗相比，10 月震盪的幅度更加劇烈。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稱，現在離中立利率「還遠得很」，這句話揭開了 10 月震盪的序幕，因為鮑爾稱 Fed 不需要那些將經濟自上次金融危機挽救回來的政策 (即不需要 QE)，根據最近預測，Fed 可能調升聯邦資金利率至 3,4%。

大型科技股，尤其是 FANG 股 (臉書、亞馬遜、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet) 受創最嚴重，亞馬遜本月跌幅 20.2%，Netflix 也跌了 19.3% 之多，均在公布財報後嚇跑投資者。臉書和 Alphabet 本月分別下跌 7.7% 和 9.7%。

科技股加權的 Nasdaq 指數本月下跌 9.2%，為 2008 年 11 月以降最大單月跌幅 (當時跌幅 10.8%)。

S&P 500 指數 10 月下跌 6.9%，創 2011 年 9 月以降最大單月跌幅 (當月下跌 7.2%)。

10 月 26 日 S&P 500 跌破 2 個關鍵水準，即 200MA 且與 9 月 21 日盤中高點相比，跌幅超過 10%，進入華爾街定義的修正領域。10 月也是今年 S&P 500 在該關鍵水準觸底的第 4 個月。

道指 10 月份收跌 13 次。道指和和 S&P 500 還勉強守住今年迄今的些微漲幅。

根據 Bespoke Investment Group 在 10 月 23 日的報告，第三季財報季邁向成為 2011 年以來股市最糟糕的一季，約莫 3/4 股票在發布財報當天都走跌，就算第三季財報表現事實上比去年好，10 家企業中就有近 8 家獲利優於預期，但市場反應仍如此糟糕。

道指成分股如 Caterpillar、3M 和 DowDuPont 發布財報後尤其受挫，因公司領導者在法說會上指出，諸如升息、美元走強和中美貿易戰等全球風險導致成本上升。

Silverblatt 表示，「雖然這是很大幅度的回檔，但有些似乎是投資組合重新配置，以及資金處於觀望狀態。這應該會給我們較強大的基礎，雖然企業獲利良好，但是『市場感覺』就是一切：我們預期更多。」

美元指數 10 月上升 2%。

半導體也是此回股災受創最嚴重的產業之一。 VanEck Vectors 半導體 ETF 下跌 12.2%，創 2008 年以降表現最糟糕的一個月。

Nvidia (NVDA-US)、AMD (AMD-US)、美光 (MU-US) 和應用材料 (AMAT-US) 發布財報後，本月均出現 2 位數以上的跌幅，陷入所謂的「熊市」領域。

AMD 本月尤其艱困，原本是 S&P 500 資優生的 AMD 在 10 月重創 41%，經歷了自 1992 年以來最可怕的一個月。