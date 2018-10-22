美股開盤由漲轉跌 阿里巴巴等中概股走揚

陸股收漲逾 4%，提振市場樂觀情緒，今 (22) 日美股開盤，三大指數卻由漲轉跌；值得注意的是，阿里巴巴、百度、京東等中概股，股價皆走高。

台北時間週一晚間 9 點 55 分，CNBC 數據顯示，稍早一度漲逾百點的道瓊工業指數，轉而下跌 64.58 點 (0.25%)，標普 500 指數下跌 7.70 點 (0.28%)，那斯達克指數下跌 5.10 點 (0.07%)。

在此同時，阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 3.53%，百度 (BIDU-US) 上漲 2.91%，京東 (JD-US) 上漲 3.39%。

CNBC 利用量化分析工具「Kensho」，依據歷史資料，觀察當上證綜指在 1 天內上漲 2% 或更多時，美股的表現；而最有機會受益的公司，依序為卡特彼勒 (CAT-US)、迪士尼 (DIS-US)、思科 (CSCO-US)，以及波音 (BA-US)

美股開盤後，迪士尼上漲 0.25%，思科上漲 0.35%；卡特彼勒和波音，則分別下跌 0.78% 及 0.64%。

上週五，包括國務院副總理劉鶴在內等多名中國高官，接連信心喊話，釋出利多，帶動陸股走揚，當天上證綜指收漲 2.6%。

週一陸股延續漲勢，上證綜指收漲 4.09%，至 2654.88 點；深證成指收漲 4.89%，至 7748.82 點。

中國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 年增 6.5%，未及市場預期 (6.6%)，創近 10 年新低。

但中國國務院副總理劉鶴上週強調，雖然近期陸股出現明顯波動、下滑，但「泡沫已經大大縮小」，上市公司品質正在改善，「沒理由不對中國經濟發展充滿信心」。

中國人民銀行行長易綱也說，近期陸股波動，主要是受到投資人情緒影響，目前中國經濟基本面，仍十分良好，成長力道頗強。