川普將再對中國加碼關稅？白宮經濟顧問：還未定案

美國總統川普是否再加碼對中國祭出關稅升級政策？白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 指出，川普目前尚未做出決定，只要能和中國進行有希望的政策討論，或許可以撤銷部分關稅。

外媒報導，庫德洛指出，針對川普和中國國家主席習近平於 11 月底在布宜諾斯艾利斯的會晤議程尚未敲定，但希望能夠和中國在阿根廷舉行一次良好的會談。他指出，川普一再希望中國能解決智慧財產權、技術轉讓、產業補貼及開放當地市場等長久以來的問題。

被問到若這次會談沒談好，川普是否會再繼續加徵關稅？庫德洛指出，沒甚麼是一成不變的，更強調川普曾說過，若與中國達成某種善意的協議，那麼很多關稅或許可以取消。但他強調此話並非承諾，而是一項非常重要的假設。

先前媒體曾報導，若 11 月底的川習會的會談無法取得美方要的協議，據傳川普會在 12 月宣布再對剩下的 2670 億美元的中國進口商品課徵關稅。

對此庫德洛表示，預計對更多中國產品加徵關稅的決定並沒有具體時間點。「這是由政策磋商而定，並非有強制時間表。若政策會談進展順利，情勢當然會往好的方向發展；反之，情況可能進一步惡化。」

庫德若更引用川普近期受訪談話指出，若雙方進行「非常有希望的政策討論，我不知道能否達成全面協議，但若一切進展順利，或許會取消一些關稅也說不定。」