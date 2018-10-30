美中下一輪貿易戰 消費者恐承受10倍代價

根據《彭博社》報導，花旗集團 (Citigroup) 最新報告顯示，美國與中國的下一輪貿易戰，代價將極為昂貴，對消費者的影響，恐較首輪關稅戰高出 10 倍。

美國總統川普和中國國家主席習近平預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；據悉，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加徵關稅。

美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

若美國對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅，其規模將達 2570 億美元 (川普稱達 2670 億美元)，蘋果的 iPhone 和 Nike 的鞋子，都難逃影響。

花旗分析師於報告中指出，當前勞動市場緊俏，若關稅導致成本再增加，企業可能會將部分成本，轉嫁給消費者。

分析師亦稱，對中國額外課徵關稅，也可能提高通膨率，甚至會超過先前預期。

報告寫道，假如美國對 2670 億美元的中國輸美商品加徵 10% 的關稅，其影響可能是首輪關稅戰 (500 億美元) 的 10 倍，第 2 輪關稅戰 (2000 億美元) 的 2 倍。

美國成衣暨鞋類協會副會長 Stephen Lamar 說，每個人都知道川普要加徵關稅，企業只能靜待關稅調升。

Lamar 強調，廠商都想離開中國，前往別處設廠，但「越南、柬埔寨，(成本) 都越來越貴，到處都變得越來越貴。」