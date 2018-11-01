川普政府：美國不希望傷害依賴伊朗原油的盟國

白宮國家安全顧問博爾頓周三在美國智庫 Hamilton Society 演講時表示，川普政府想要通過制裁伊朗原油出口來實現「最大化的遏制與施壓」，並不想藉此傷害依賴這些原油的「朋友與盟國」。

他表示，美國政府理解，一些與伊朗地理位置鄰近的國家可能不能完全停止進口伊朗石油，美國政府將根據具體情況頒發一部分制裁豁免。

路透社指出，美國在亞洲的傳統盟友韓國本周要求美國國務卿蓬佩奧，「用最大化的靈活性」來給予韓國企業相關的制裁豁免權。伊拉克和阿富汗等國也需要進口伊朗原油，不能立刻降至零。

博爾頓今日發言的論調明顯更為溫和，他一直是制裁伊朗問題的鷹派，極力要求 11 月 5 日全面制裁生效後各國完全停止從伊朗進口原油。但他也表示，伊朗已經在承受後果，包括本幣里亞爾暴跌，「更重要的是不能放鬆這種施壓努力。」

在 5 月單邊退出伊朗限核協議後，美國法律規定，美國政府可以因外國金融機構不能「顯著減少」對伊朗原油及石油製品的購買而實施制裁。美國總統川普今日也按慣例評估稱，他認為即使大幅削減伊朗石油購買，其他產油國依舊具備有效、充足的石油及石化製品供應。

據路透社統計，10 月 OPEC 石油產出料增 39 萬桶 / 日，至 3331 萬桶 / 日，創 2016 年 12 月以來新高，OPEC + 曾決定按照當年 10 月的產量為標準實施減產。10 月 OPEC 石油減產協議執行率降至 107%，低於 9 月的 122%。阿聯酋、利比亞、沙烏地阿拉伯實現增產，伊朗和委內瑞拉石油供應下降明顯。

考慮到實際執行的難度，臨近全面制裁伊朗石油產業之前，川普政府的口風有所軟化。美國除了表示將依據具體案例考慮給予制裁豁免，財長姆努欽上周在訪問耶路撒冷時表示，不期待進口伊朗石油的國家在 11 月立即將購買量降至零。如果石油買家減少的採購量超過歐巴馬政府時期購買量的 20% 以上，將可以獲得制裁豁免權。

同時還有消息稱，一位熟知歐美談判的美國官員透露，雖然川普政府誓言要扼殺伊朗關鍵的金融生命線，但面對歐洲的壓力，華盛頓高級官員們似乎軟化了立場。儘管一些政府和國會的伊朗問題鷹派人士表示反對，但川普政府預計將允許伊朗繼續接入 SWIFT 國際資金清算體系。

在美國全面制裁到來前，伊朗總統魯哈尼表示，伊朗不害怕美國的最新制裁措施。伊朗官方通訊社在上周日稱，伊朗不認為其石油出口量將跌破 100 萬桶 / 日。路透社也指出，中國、印度和土耳其等伊朗最重要的石油客戶，都在抵制美國對完全取消進口的要求。

在下周制裁生效前，美油 WTI 12 月期貨周三收跌 0.87 美元，跌幅 1.31%，報 65.31 美元 / 桶，創 2016 年 7 月以來最大單月跌幅。國際布蘭特 12 月期貨收跌 0.44 美元，跌幅 0.58%，報 75.47 美元 / 桶。兩種油價均從 10 月 3 日所創的四年新高回落近 10 美元，反映了投資者對伊朗制裁不確定性的擔憂。