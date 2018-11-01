美庫存連6週增加 油價跌破75美元

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，原油庫存已連續 6 週增加，受此消息影響，今 (1) 日油價續挫，布蘭特原油已跌破每桶 75 美元。

台北時間週四下午 4 點 27 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.43%，至每桶 74.72 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.35%，至每桶 65.08 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

由 EIA 數據可得知，截至 10 月 26 日當週，美國原油庫存增加 321.7 萬桶，至 4.2601 億桶；雖低於市場預期 (411 萬桶)，但已連續 6 週增加。

根據路透社報導，澳盛銀行 (ANZ) 分析師於報告中寫道，原油庫存大幅增加，使油價面臨下行壓力。

此外，路透社調查發現，為補足伊朗因美國制裁所減少的原油產量，石油輸出國組織 (OPEC) 把 10 月份原油產量，拉抬至 2016 年以來最高水平。

海通證券原油分析師 Bruce Xue 稱，美中貿易戰持續延燒，對全球經濟成長趨緩的擔憂情緒，也隨之升溫。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；據悉，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅。

經濟成長趨緩，恐對原油需求造成影響；Bruce Xue 認為，油價將因此承壓。