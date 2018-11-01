〈分析〉比特幣10歲了！下一個10年你需關注的4大焦點

10 年前的 10 月 31 日，中本聰發表關於比特幣的文章，表示這種虛擬貨幣將成為新的交易媒介，比特幣於隔年開始正式交易，價格大起大落，去年 12 月一度飆漲至 1 比特幣近 2 萬美元，仍而目前價格已下跌近 70%。

Coindesk 數據顯示，1 比特幣價格在去年 12 月 16 日一度達 19343 美元，11 月 1 日暫報 6317.25 美元，而持有比特幣的投資者，面臨年度損失，去年同日的價格為 6750 美元。

比特幣價格走勢

虛擬貨幣在過去 10 年如雨後春筍般出現，目前市面上約有 3000 種虛擬貨幣，然而，在該貨幣欲成為法定貨幣的道路上，尚有許多問題待解決，這些挑戰包含規模可延展性、實用性、滿足監管規範與降低波動度等。

比特幣目前尚可滿足法定貨幣「保值」功能的要求，但在解決上述問題後，才能滿足交易媒介 (Medium of Exchange) 與記帳單位 (Unit of Account) 的功能。

比特幣下個 10 年關注焦點：

1. 比特幣還能再存在 10 年嗎?



即使是那些相信比特幣的人，亦表示比特幣隨時會消失。該貨幣為去中心化且受全世界的人控制，然而它很容易受到政府的干預。此外，儘管比特幣區塊鏈尚未遭駭，但無法確保將來不會發生。



2. 比特幣會成為有用的貨幣嗎?



目前，比特幣交易處理過程緩慢，使得該付款方式對大多數交易的效用不大，沒人願意等待 10 分鐘或更長時間，確定自己是否使用比特幣成功購買三明治。

即便是線上支付公司 Square 也將比特幣視為投資而非貨幣，相關人員正在研究解決該問題的方案，目前正在開發一種名為 Lightning Network 的技術，該技術承諾主要區塊鏈可進行「即時」交易。

3. 華爾街對比特幣的熱情會退卻嗎?

華爾街銀行機構一開始對交易比特幣興趣缺缺，質疑該貨幣的合法性和實用性，但在 2017 年比特幣價格飆漲後，大型交易所開始交易比特幣期貨，而巴克萊、高盛、摩根大通、貝萊德等銀行探討交易加密貨幣的可能實施辦法。

然而，目前完善虛擬貨幣市場的進展有限，該市場需要推出更多的相關工具與商品，增加價格透明度與流動性，同時建立金融商品所需的避險與套利功能，以吸引更多傳統型投資者進入該市場。美國證券交易委員會 (SEC) 一再拒絕批准彼特幣 ETF。

4. 監管機構會毀壞該市場嗎?



監管機構正在密切關注加密硬幣市場，SEC 指責一些虛擬幣首次公開發售 (ICO) 公司誤導投資者。儘管如此，SEC 已開始制定路線圖，可能最終會引領比特幣 ETF 上市，美國國會議亦成立區塊鏈核心工作組。