仿效iPhone高價策略 蘋果新iPad再度挑戰「果粉信仰」

蘋果電腦 (AAPL-US) 這週發布了新的平板電腦 iPad 及筆記型電腦 Macbook Air，雖然 2018 年的 iPad 型號在設計和規格上都是一個巨大的進步，然而，分析師的看法各有不一。

一位推特 Twitter (TWTR-US) 用戶 Ravi Chowdhury 比較規格後發現，最新型號的 iPad 後置鏡頭採用五枚鏡片組，而之前的 10.5 吋 iPad 上卻擁有六枚鏡片組，而新 iPad 也缺乏舊型號的光學防手震 (OIS) 功能。

圖：推特

同時，1TB 型號的新 iPad 擁有 6GB 的 RAM 內存，而其他型號則只有 4GB RAM 內存。1TB 的 12.9 吋 iPad 要價不菲，差不多約 1899 美元。

Nomura Instinet 分析師 Jeffrey Kvaal 週三 (31 日) 在給客戶的一份報告中提道，「蘋果公司通過大幅提高其新款 MacBook Air、Mac Mini、和 iPad Pro 的價格，似乎正在仿效 iPhone 的高價行銷策略」。

與前代產品相比，新款 iPad 的價格漲幅約為 25%。新款 MacBook Air 比之前的型號貴 20%。而新款 Mac Mini 的售價比其前代產品高出 60%。

Kvaal 認為，「蘋果的 “價格與價值” 理念已經成功提升了 iPhone 平均售價 (ASP)，今天的 (產品) 更新應該有類似的呈現」。

據了解，iPad 和 Mac 產品線的總和只佔蘋果銷售額約 16%，佔總利潤的 10%。Kvaal 說到，這將限制新產品對蘋果公司的頂線和底線的影響。他重申對蘋果股票的「中性」評級，目標價為 215 美元。

週三收盤蘋果股價上漲 2.61% 來到 218.86 美元。

蘋果股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Jefferies 分析師 Timothy O'Shea 則表示，蘋果新產品令人印象深刻，但還不足以讓他改變他的估值。他提道，「雖然新的 iPad Pro 和 MacBook Air 可能會推動我們對 2019 會計年度的本益比上升，但我們並沒有看到蘋果舉辦的活動會發生任何改變」。

他補充說，「蘋果繼續在其所有產品線上測試更高的價格」，維持對蘋果股票的「買入」評級，目標價為 265 美元。

配備 11 吋顯示屏的新款 iPad Pro 價格為 799 美元起。這比其上一代 649 美元貴了 23%。12.9 吋機型售價為 999 美元起，比前代售價的 799 美元高出 25%。

第二代 Pencil 手寫筆售價 129 美元，比之前版本的 99 美元售價高出 30%。

新款 MacBook Air 筆記本電腦價格為 1199 美元起，比之前型號的 999 美元高出 20%。

Mac Mini 台式電腦的起價為 799 美元，而之前的售價為 499 美元，增長 60%。