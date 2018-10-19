兩岸氣氛不佳 先進光引大陸車廠參與私募案暫時喊卡

光學元件廠先進光 (3362-TW) 今年第 3 季完成現金增資案並募集 9.38 億元資金，原擬今年底還要再進行一次 3 億元股本內的私募案，但先進光總經理高維亞指出，在目前的市場環境下，此私募案籌資案將暫先擱置。

依先進光內部規劃，此私募案計畫募集資金主要為另行籌建車用光學應用系統的生產線，參與私募的對象為來自大陸車廠的資金，在目前兩岸氣氛不佳的狀況下，大陸資金來台恐難通過投審會審核，因此決定暫時打住私募案。

先進光私募案主要是將用於另行籌建車用光學應用系統的生產線，以便在獨立生產安排下，更容易通過車用電子廠認證，目前先進光已在鎮江進行新廠的設立；目前在台灣、越南及中國大陸鎮江，分別設有塑膠鏡片、玻璃鏡片研磨的生產線，同時，為符合中國車廠在地生產的汽車影像系統要求，已在鎮江另設新廠。

此外，先進光在車用環景影像系統開始交貨後，持續開發電子後照鏡產品，加上積極搶攻生物辨識領域新商機，高維亞表示，先進光計畫投入逾 30 億元，進行中科廠建廠，預計 2020 年完工投入生產。

對於興建中科新廠資金來源，高維亞表示，先進光目前手中有第 3 季現金增資募集的 9.37 億元資金，另正與金融機構協商擬辦理聯貸案，預估初步營建工程達 10 億元，後續設備支出估超過 20 億元。

先進光目前在車用市場已打入富豪汽車 (VOLVO) 亞洲區供應鏈，供應包括環景影像系統，也獲福特汽車列為合格供應商，高維亞指出，先進光的光學影像產品下一個目標，指向中國大陸車廠的吉利汽車。