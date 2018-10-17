富喬認購愛地雅私募案86%額度 躍居成第一大股東

自行車整車廠愛地雅 (8933-TW) 今 (17) 日宣布，完成 4 億元股本私募現增案，募集 3.04 億元，將進行財務結構改善，愛地雅本次私募獲富喬(1815-TW)2.62 億元認購其中 86% 額度，富喬因此成為愛地雅的第一大股東。

富喬原持有愛地雅股權約 1.29 萬張，持股比例 7.16%，持股比例排序在張平沼家族的國領投資 7.48% 之後，但目前愛地雅董事長及總經理，由富喬法人代表張元賓擔任， 而愛地雅本次 4 億元股本私募案獲富喬 2.62 億元認購其中的 86% 額度後，富喬因此對愛地雅持股張數達 4.74 萬張，持股比例重跨越 2 成，達 21.52%，成愛地雅的第一大股東。

愛地雅本次 4 億元私募案現增案以每股 7.6 元發行，共計取得 3.04 元資金，今日愛地雅股價收盤 7.62 元，至第 2 季底止每股淨值為 14.59 元。

隨著歐洲市場電動自行車市場需求成長，巨大 (9921-TW) 投資東歐匈牙利投資 1500 萬歐元 (約新台幣 5.3 億元)，在當地設立新廠，並在 7 月動工，愛地雅原已在東歐波蘭廠設廠，目前也因應市場需求改變，規劃在該廠擴大電動自行車的產能。

愛地雅波蘭廠設立近 20 年，設計產能為年產能自行車 10 萬台，先前因客戶端需求，而在該廠從事小量電動自行車生產，目前因整體歐洲市場的電動自行車需求提升，預計將在該廠擴大電動自行車的生產規模。

愛地雅今年上半年稅後淨損 8714 萬元，虧損金額較去年同期的 3398 萬元擴大，每股淨損 0.49 元；累計 1-9 月營收 29.76 億元，年增 2.35%。