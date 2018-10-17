渣打拚數位化服務 網銀再升級 串聯社群通知功能

強化客戶黏著度，銀行數位金融服務升級，渣打銀行今 (17) 日宣布，全新改版的網路行動銀行正式上線，將客戶所需功能全面升級，提供登入前預覽帳務與串聯社群通知等功能，讓數位金融服務更貼近人性。

銀行拚客戶服務，從數位自動化服務切入，透過滿意度調查了解客戶需求，不斷推陳出新提供新功能。

以渣打銀行為例，每半年以不記名的方式進行網路客戶滿意度調查，根據今年上半年的問卷調查結果，每週使用網路銀行的高度使用者比例上升到 30%，其中又以安全性與便利性最受客戶肯定。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，全新改版的首要任務是提升客戶使用的便利性，調查顯示，56% 的網銀客戶希望使用介面更加簡潔、帳務處理更加便利，因此這波改版特別針對客戶需求全面升級八大功能。

其中，RWD(Responsive Web Design) 響應式網站設計，讓客戶透過任何 3C 產品進入渣打網銀都可以體驗一致且流暢的操作流程與介面。

除了新推出的 RWD 響應式網站設計，這波升級功能還包括「登入前預覽功能」、「客製化推播」、「帳務整合總覽」、「信用卡無登開卡」、「線上解鎖簡訊密碼」、「基本資料變更」，以及「社群通知」等功能。





