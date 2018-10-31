渣打前3季淨利潤年增33% 股價午後飆漲2.69%

渣打集團 (2888-HK) 今年前三季淨利潤年增 33%，至港幣 23.45 億元，股價午後開盤直線拉升漲 2.69%，報港幣 55.3 元。

圖：新浪財經

渣打集團發佈公告，2018 年前三季，公司實現經營收入港幣 114 億元，年增 5%；淨利潤港幣 23.45 億元，年增 33%。

受現金管理、財富管理及零售產品的出色表現所帶動，交易銀行服務增長強勁，抵銷金融市場業務疲軟及企業融資業務收入減少的影響。

淨利息收入增長 10%，淨利差增長 5 個基點。稅前基本盈餘為港幣 34 億元，年增 25%，稅前法定盈餘為港幣 34 億元，當中包括重組及其他項目港幣 1700 萬元。

股東權益回報進一步增加 150 個基點至 6.6%，有形股東權益回報進一步增加 180 個基點至 7.5%；普通股權一級資本比率 (CET1) 為 14.5%，上升 28 個基點，主要由於本期間賺取淨利而風險加權資產減少所致。

經營支出增加 5%，按固定匯率基準計算則增加 4%。於經營支出總額中，監管成本上升 1% 及其他經營支出上漲 6%，乃由於渣打集團較過往年度大幅增加投資規模且加大投資於策略舉措 (包括服務數碼化) 所致。

客戶貸款及墊款下降 2% 至港幣 2510 億元，受香港企業透支結欠減少及首次公開發行活動減少所影響；客戶存款下降 3%(按固定滙率基準計算則下降 2%) 至港幣 3710 億元。