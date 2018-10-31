〈金管會立院備詢〉顧立雄60歲生日不當下流老人 表態老了會辦以房養老

金管會主委顧立雄今 (31) 日適逢 60 歲生日，他表示「很有感覺自己即將老矣」，為了不做「下流老人」，除了有房子，他有規劃保單和資產配置，還會留存一部分現金，而且表態以後老了也會申辦「以房養老」。

立法院財政委員會今天邀請金管會就「高齡者及身心障礙者安養信託、不動產逆向抵押貸款、微型保險、保障型及高齡化保險商品之推動成效與改進措施」進行專題報告。

談到高齡社會的退休規劃，而且又遇上顧立雄 60 歲生日，立委羅明才關切顧立雄如何規劃老年生活？顧立雄表示，除了有房子，他有規劃保單和資產配置，年紀大了一定要維持穩健，很多人會想買「類儲蓄（類定存）」保單，因為保單承諾的報酬比定存來的好；還會留存一部分現金，現金也不要全部放在銀行拿微薄利息，可以考慮尋求資本市場有一定收益的工具做資產配置，例如基金，並以定期定額方式投入，像金管會推的定期定額買股或買基金，就能讓投資跨過經濟循環並分散風險，得到比較好的規劃。

至於以房養老，目前國內有 12 家銀行承辦以房養老 (不動產逆向抵押貸款) 業務，但截至今年 9 月底止，核貸件數達 2883 件、核貸額度 158.5 億元，被立委視為推動「成效不彰」，民進黨籍立委劉建國就問顧立雄「如果自己老了，是否會辦以房養老？」

顧立雄表示，手上不動產已經閒置在哪裡，尤其現在又不當律師了，收入變少，「以後我會去辦以房養老」，把手上不動產換貸款蠻值得的。

顧立雄表示，主要是在國人觀念上對以房養老觀念能否接受，但他本身是支持以房養老的，未來應該結合信託和保險概念推動，讓需要的人根據實際需求選擇適合的貸款方案。此外，政府對公益型以房養老應可「再推一把」，也就是可推出國家信用保證機制，來擔保借款人長壽及房價下跌的風險。

另外，民進黨立委王榮璋指出，北北基以房養老平均貸款 550 萬元，貸款大概是什麼樣的申請物件？應該都是小坪數，老舊房屋吧？

顧立雄說，以行政區域別來看，北北基承作 1445 件最多。至於是什麼樣的物件申請以房養老，他會去詢問實務上承作的銀行。以房養老北北基占最多，近乎一半，應該不會是價值太小的標的。