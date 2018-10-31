〈車市〉裕日車INFINITI QX50亮相 進口SUV產品線到位

由裕日車 (2227-TW) 代理的進口車 INFINITI 今 (31) 日宣布導入最新 SUV 車款 QX50，售價 188 萬元起，裕日車表示，預接單已達 100 台，力拚在新車的帶動下，全年品牌銷售可望突破 2600 台。

INFINITI QX50 是全球熱門車款，再加上上半年導入售價 200 萬元以下的小型運動 SUV QX30，SUV 產品線已趨於完整。

目前 INFINITI SUV 車款有 QX30、QX60 和 QX70，再加上全新的 QX50 加入，裕日車樂觀看待，全年銷售有望突破 2600 台。

裕日車也說明，全新 INFINITI QX50 搭載世界首具量產 VC-TURBO 2.0t 可變壓縮比引擎，打破過去燃油引擎僅能維持「固定壓縮比」的限制，可依據每位駕駛者不同路況的駕駛需求，讓壓縮比從 8:1 低壓縮比到 14:1 高壓縮比間智能轉換，並可爆發 268hp 的最大馬力與 380Nm 的峰值扭力。

也就是說，QX50 除了擁有媲美 V6 汽油引擎的澎湃動力與運轉靜謐優勢，還擁有 12.9km/l 的節能油耗。

截至前 3 季，INFINITI 銷量共 1617 台，在高級進口車中排名第 7，年減 10.8%。