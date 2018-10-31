【華冠投顧】幸運星-投機行情果然來了!!《遍地黃金打群架特攻隊》飆股資料限量贈送中

林幸蓉 分析師

焦點個股：2317 鴻海、2454 聯發科、2308 台達電、6488 環球晶、5483 中美晶

10 月初 11064 點，市場還在瘋狂追價時，幸運星 10 月 2 日發現有阿尼奇趁高檔偷跑，大盤有轉折疑慮，所以同一天早盤帶著全國會員獲利出清全部持股，滿手現金空手，等待殺完再買！很幸運、也很專業的避開了 1660 點的無情殺盤！大跌 1660 點後，老師發現全市場又開始全面看空，羊群效應又出現了！！

該彎腰撿黃金…… 準備滿手現金，來搶賺投機行情 ING…… 本週台股腥風血雨盤！！天天上沖下洗震幅很大！！老師在節目中不斷提醒大家，洗得越兇，將來漲得越猛！！勿在跌了 1660 點的底部才全力放空…… 這裡開始會有投機行情出現！！今天都看到了吧！！

大盤在連續兩天人工盤將日 K 拉出連兩紅止跌後…… 聰明的控盤者趁著昨日美股大漲！機不可失！用力做多！！氣勢如虹帶量攻擊！！先拉電子股王 3008、大立光、權王 2330 台積電、人氣王 2317 鴻海，讓其他電子跌深的權值股也帶量上攻，如 2454 聯發科、2308 台達電、2474 可成、2409 友達，使昨日最弱的破底 MLCC 族群龍頭－2327 國巨，2492 華新科也開始反彈，帶動整個被動元件族群全面跌深反彈！加上金融大軍的助攻…… 今日大盤大漲 276 點，成交量放大為 1,289 億…… 收了一個實體大紅 K！！漂亮！！

OTC 則是由 10 月 29 日幸運星在《股市幸運星》節目上說的投機行情領頭羊－6488 環球晶、5483 中美晶帶領著整個矽晶圓族群六顆星－3016 嘉晶、6182 合晶、3707 漢磊、3532 台勝科全數亮燈漲停板！也帶動半導體族群 MOSFET 族群、PCB 族群、MLCC 族群、IC 設計族群…… 搶搶滾！！帶量大漲 2.91%！！漂亮！！

投資行情前的投機行情果然來了！！幸運星今天準備了《遍地黃金打群架特攻隊》飆股資料限量免費贈送……「真金」需符合三大條件：(1) 跌夠深（物超所值俗又大碗）(2) 業績夠好（被誤砍）(3) 打群架！！這樣的股票容易獲得市場阿尼奇與大人們的認同，而有較大的漲幅…… 這是老師在 10 月 29 日就開始在影音學堂給學員們的課程內容，也分享給有緣人祝大家也都能彎腰撿黃金，搶賺十一月投機行情！！

…… 文章篇幅有限………… 歡迎免費加入幸運星 LINE 粉絲群索取贈送《遍地黃金打群架特攻隊》…… 免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家明日操作順利！！！

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