AT&T：未來幾週將在美推出5G行動網路服務

AT&T(T-US) 先前曾宣布將在 2018 年底之前在 12 座城市推出 5G 行動服務。現在，該公司已經確認將在幾週後推出該項服務，並成為第一家推出新一代標準 5G 行動網路服務的美國運營商。

AT&T 執行長 John Donovan 在公司的財報電話會議上表示，AT&T 有望在未來幾週成為第一家在美國推出標準 5G 行動服務的無線運營商。目前已經實行過測試的城市包括美國達拉斯、亞特蘭大、韋科、夏洛特、羅里和奧克拉荷馬城。另外 6 個城市目前仍未確定，是否能趕上年底前兌現諾言有待確認，不過該公司表示 5G 行動網路預計在未來兩個月內，會推行至美國更多城市。

該公司的競爭者 Verizon(VZ-US) 在本月早些時候就先一步推出 5G 家庭網路服務 Verizon 5G Home，不過，嚴格來說與 AT&T 的基於 3GPP 標準的 5G 行動網路不同，Verizon 推出的服務只適用於家庭寬頻，而不適用於行動網路裝置。Verizon 計劃在未來使用 5G NR 系統升級下一代行動網路，並申請行動標準組織 3GPP 的支持。

雖然 AT&T 可能會贏得 5G 行動網路服務推行的競爭，但目前幾乎沒有任何智慧手機可以使用它，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone XS 或 XR 都不支持。預計 Verizon、T-Mobile 和 Sprint 都將於明年推出 5G 行動網路。

如果一切按計劃進行，AT&T 將成為第一家啟用真正基於 3GPP 標準的 5G NR 系統和行動網路的美國營運商。