Verizon將於下月推出5G家庭寬頻服務

5G 即將正式來襲。美國通訊服務商 Verizon(VZ-US) 於今日表示，將下個月正式推出 5G 家庭寬頻服務 (Verizon 5G Home)。美國 4 個城市將首先體驗到這項服務。

Verizon 將於 10 月 1 日在美國休斯頓、印第安納波利斯、洛杉磯和加州 4 個地區推出 5G 服務。Verizon 現有客戶的訂購費用為 50 美元，而非 Verizon 客戶的訂購費用則為 70 美元。Verizon 承諾家庭寬頻速度介於每秒 300 MB 到每秒 1GB 之間，可以在幾分鐘之內下整片藍光電影。

另一方面，Verizon 表示早期的 5G 服務參與者將獲得免費安裝，以及三個月的免費服務。此外，客戶還可以免費獲得 Chromecast 或 Apple TV 4K 機盒以及三個月的 YouTube TV 服務。

Verizon 技術長 Kyle Malady 在一份聲明中表示:「我們將提供革命性的 5G 體驗，改變人們的生活、工作和娛樂方式」。此次的發布標誌著 5G 的一個重要里程碑。Verizon 成為世界上第一個推出 5G 服務的通訊商，但目前僅限於少數城市，固定家庭服務。

市場競爭者 AT&T(T-US) 仍然計劃在今年年底之前成為第一家提供手機 5G 服務的公司，不過目前尚無明確服務內容。T-Mobile(TMUS-US) 則是承諾在明年初提供更廣泛的商業服務。Sprint(S-US) 和 LG(066570-KR) 也表示將推出首款 5G 智慧手機，不過都尚未發表詳細計畫。

Verizon 最初是美國第一家推出 4G LTE 網絡的公司，這樣的經歷助於鞏固該公司隨後幾年的網絡質量與聲譽。5G 的網路速度將明顯高於 4G，並被視為其它新領域的基礎技術，例如自動駕駛汽車、物聯網、虛擬實境和擴增實境。