調查：中國基金經理未來三個月股票建議配比小幅回落至70.6%

路透最新月度調查顯示，中國基金經理對未來三個月股票的持倉建議配比小幅回落。因國內外環境都存在不確定性，即使國內金融監管高層近期齊喊話，仍難改基金經理謹慎觀望氣氛。

本次共有八位基金經理參與調查，本月股票建議配比為70.6%，上月為72.5%；債券建議配比為12.5%，上月為5%；現金建議配比為16.9%，上月為22.5%。

“從投資層面來看，當前投資環境依然存在不確定性，內外部環境都相對覆雜。”上海一基金經理指出。

她說，從基本面來看，中國經濟下行趨勢大概率確定，但後續下行深度及持續時間仍有待觀察。從股票估值角度來看，整體估值尚未達到絕對低位。

華南一位基金經理指出，股市近階段仍存在一定風險，首先是外部不穩定因素，如中美貿易摩擦問題仍未解決，其次是國內經濟，如實體經濟去杠桿和金融去杠桿以及近期出現的股權質押問題。

海外媒體周一有報導稱，若美國總統特朗普和中國國家主席習近平下個月的會談不能緩解貿易戰局勢，美國準備在12月初前宣布對所有剩余中國進口商品征收關稅。中國國務院副總理劉鶴及一行兩會金融高官在10月19日同一天共同對外喊話，宣布多條措施來支持國內資本市場，包括多舉措解決股權質押風險。

本次調查中，基金經理對下個月的大類資產配置比例的看法比較模糊，除了三位支持少量增加股票配比外，還有兩位基金經理建議增加債券配比，現金的配置比例全面下調。

有七位基金經理對未來三個月滬綜指點位做出預估，平均值為2,592.9點，遠低於上月調查時的2,850點，稍低於目前股指位置。 滬綜指.SSEC周三早盤收報2,597.052點，漲1.13%；截止目前，滬綜指10月累計跌7.95%。

**金融地產配比小升**

本月調查中，金融股和房地產股的平均建議配比有小幅上升，汽車和技術股有所下降。在目前股市相當低迷的情況下，估值低、高分紅的藍籌股成為基金的首選。

“現在最大的機會來自被錯殺的白馬股、龍頭股上。”上述華南基金經理指出，優質白馬股存在較大的安全邊際，當前市場趨向成熟，市場份額趨於集中，行業龍頭股的未來業績樂觀，有較大的投資價值。

本月，金融板塊的建議配比為18.8%，上月為17.5%；房地產板塊平均建議配比為8.6%，上月為6.8%。

路透上海10月31日 作者 林琦