〈台積南京廠量產〉打破三大紀錄 2020年產能將較目前倍增

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (31) 日舉行南京 12 吋晶圓廠開幕暨量產典禮，包含董事長劉德音與財務長何麗梅皆到場參加，財務長何麗梅指出，台積南京廠打破了多項台積電的紀錄，一是建廠最快，二是上線最快，三則是最美的廠區，目前每月產能為 1 萬片，明年底將達 1.5 萬片，預計 2020 年將達 2 萬片

何麗梅指出，台積電 2015 年底決定到南京投資，經過 15 個月的多方調研評估，及前期的籌備工作，同時得到各政府與相關單位協助，2016 年 3 月 28 日正式與南京市政府簽約，並在當年 7 月 7 日動土，隨後 9 月 12 日進行近機典禮。

何麗梅強調，此次台積南京廠為台積電創造多項紀錄，包含建廠最快，從動土到進機，只花了 14 個月時間，第二是上線最快，進機到開始生產不到半年；第三是該廠為最美、最宏偉與最有特色的台積廠區。

何麗梅表示，中國大陸半導體市場快速成長，台積電在大陸業務也強勁成長，目前南京廠月產能為 1 萬片，明年底將達 1.5 萬片，2020 年將達 2 萬片規模，同時為了就近服務客戶，將台積電「開放創新平台」生態系統導入中國大陸，協助當地 IC 設計公司，並共同成長發展成半導體產業中強大的力量。

何麗梅強調，台積南京廠成立，不僅為中國大陸帶進 12 吋晶圓廠最先進技術，也創造完善在地供應鏈和生活圈，也特別感謝供應商夥伴支持，形成如今佔地超過 670 畝，被綠意環抱，結合科技、生態與生活機能的大型綜合園區。