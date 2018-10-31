〈雙11概念股出列〉創業家喜迎電商旺季 強化行動支付、超商取貨服務

電商業年度盛事雙 11 大檔即將到來，創業家兄弟 (8477-TW) 已提前攜手街口支付來強化行動支付布局，並新增線上客服服務，同時加強與連鎖超商全家 (5903-TW) 合作，雙 11 購物取貨送全家購物金 88 元等，而創業家旗下主打行動購物的松果購物也看好，檔期業績可望較去年翻倍增。

創業家說明，旗下電商平台生活市集、好吃市集已進行雙 11 首波前導活動，而因應超商取貨是網購族最喜歡的取貨方式，也擴大雙 11 期間與策略夥伴的優惠合作，購物超商取貨選擇全家，即可登記領全家購物金 88 元。

創業家總經理廖家欣表示，目前行動端業績已達 80%，因此，針對電商年度盛事雙 11 檔期瞄準行動端優勢，搭配點數經濟，並運用 AI 輔助數位廣告配置最佳化，要達到動態絕對低價的目標，藉此全面提升用戶的黏著度。

松果購物董事長郭家齊則指出，今年松果購物力拚 11 月交易額突破億元大關，挑戰年增幅超過 130%，並樂觀看待，雙 11 檔期交易額可望較去年同期翻倍成長。

郭家齊進一步說明，雙 11 當天將見到電商搶攻流量激戰，有流量才有商機，事實上，去年當日行動端流量年增多達 9 倍，行動端業績占比更達 90%，流量最高峰均出現在限量快搶時段。

因此，松果購物表示，今年為增加時段流量加碼活動期間品牌下殺、增加限量快搶時段檔次，並規劃以戳戳樂活動增加與消費者互動，藉此增加停留時間和回購率。