電競新品效應 微星Q4業績平穩向上 將在墨西哥尋求協力廠因應貿易戰

儘管面臨美中貿易戰與英特爾 CPU 缺貨等挑戰，電競硬體設備大廠微星 (2377) 本季業績可望較上季與去年同期平穩向上，電競筆電與板卡新品成助力。此外，美中貿易戰方興未艾，微星除將部分輸美產品移轉回台生產，也在墨西哥尋求協力廠商。至於調整價格的機制業已上路，本季也持續增加美國市場庫存因應元月的 25% 稅率。



據了解，輝達 (nVIDIA) 新 GPU 問世後，因為 RTX 2080 Ti/2080 定價偏高，使微星內部對第四季的電競顯卡換機潮的顯現持較為保守的態度，加上英特爾 CPU 缺貨也衝擊筆電與主機板的銷售，以及美國對中國課徵 10% 關稅已經上路，都成為第四季業績成長的變數。



但另一方面，RTX 2070 日前也正式上市，價格較為親民，且 10 系列顯卡因 20 系列價高反而凸顯高 CP 值，也帶動玩家回頭購置，有利於舊款顯卡庫存出清，加上英特爾第九代 CPU 平台 10 月已經上市，第四季主機板市場可望增溫，以及電競筆電旺季都有利銷售。



法人評估，在提前拉高美國市場庫存之下，目前貿易戰 10% 的關稅措施影響仍低，因此微星本季業績可望維持優於第三季與去年同期的表現。而明年電競硬體市場包括筆電與板卡均可望有兩位數成長，尤其微星今年高階電競筆電在美國市場的銷售量已超越戴爾 (DELL) 旗下的外星人 (Alienware) 掄元，明年換機潮可望激勵其市佔進一步放大，成長可期。

