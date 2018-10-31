李小加：中美經貿處七年之癢 互看不順眼 用關稅洩憤

港交所 (0388-HK) 行政總裁李小加今 (31) 早發表網誌，以婚姻來形容中美的經貿關係，認為兩國進入「七年之癢」，互看對方不順眼，於是以關稅來洩憤。

文章指出，中美經貿關係就像一對夫妻，儘管政治體制不同、文化不同，這對夫妻仍然在幾十年前喜結連理。婚後雙方的生活基本還算幸福美滿，兩邊的經貿、金融與文化交流與合作日漸緊密，美國投入的大量資金與中國的廉價土地和勞動力完美結合，為雙方都帶來了巨大的收益。

這段婚姻見證了中國經濟騰飛的奇跡，見證了中國從一個農耕經濟主導的國家迅速升級為製造業大國、全球第二大經濟體。這段婚姻也為美國人民送去了大量物美價廉的商品，並讓參與投資的美國企業賺了個盆滿缽圓。

不僅如此，全球投資者都通過資本市場上的投資分享了這段婚姻帶來的巨大紅利。兩國人民也通過旅遊、留學、移民等多種文化交流方式相互瞭解，建立了深厚的友誼。

因為政體不同，這對夫妻的親家 (兩國政府) 從來也沒有親如一家，但是他們都深知聯姻的好處。雖然親家們來往並不密切，但總體上客客氣氣、相安無事。

如同所有的婚姻，在興奮和激情退潮後，夫妻很容易進入「七年之癢」，互相越來越看不順眼，頻頻爭吵，最後以關稅來洩憤。

文章分析市場大概對中美這段婚姻分成三派：樂觀派、悲觀派及現實派。樂觀者認為兩國將會繼續河水不犯井水的態度相處；悲觀看法者大致是指美國的民粹主義把自身問題指向中國，將會引來中國反彈；現實派則是列出，中美若「真離婚」，全球局勢將如何受到影響。

文章說，中美是世界上的兩個超級大國，雙方哪怕發生一點小小的擦槍走火，都會給全球帶來災難性的後果，必須不惜一切代價避免這樣的事情發生。但只要沒有肢體衝突，一切就有迴旋餘地；只要不再惡言相加，雙方就有冷靜協商的空間；只要互相尊重，一切妥協皆有可能。

文章最後呼籲，中美兩國就是這樣不完美的夫妻，雙方絕不應該放棄彼此。因為中美之間的跨國婚姻不只關係到兩個國家的命運和兩國人民的利益，也影響著全球其他國家和未來子孫後代的福祉。任何一方都不能意氣用事，更不能為瞭解決短期的國內矛盾而犧牲這樁世紀婚姻。這場婚姻的前路註定不會平坦，但不意味著可以隨隨便便說離婚。

李小加今出席上市議式，被問及中美貿易戰已持續一段時間，為何現在才撰寫網誌，李小加只簡單回應，「此時不說，更待何時」，又指自己永遠都是現實派。